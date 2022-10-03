快訊

內有隱情？父逝留1500坪地 她苦求地政士辦理放棄繼承

彰化違建占用人行道還擅拆路燈誇張行徑惹議 縣府出手了

他實測這地點5G下載網速快破千Mbps 網友樂：賣房準備搬

男法官性侵前妻疑雲司法默不作聲？藍委要求司法院提報告

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

今年初審判體系傳現任男法官家變、且男法官曾侵入住居性侵前妻醜聞，不過，司法警政體系默不作聲。國民黨立法委員游毓蘭今天公開要求司法院、法務部、警政署一周內須提出書面報告。

男法官性侵前妻剪不斷、理還亂的家事糾葛，法界盛傳已久，游毓蘭今天出席立法院司法及法制委員會重提往事，請院、檢、警執法機關說明態度。

游毓蘭說，她的陳情人指有執法人員對此事官官相護，這起家事醜聞於今年1月19日由媒體揭露後，她查閱民事訴訟判決，承審法官雖已認定男法官的性侵行為「應非子虛」，卻沒有依職權告發。

游毓蘭說，檢方很會剪報分案，妨害性自主是公訴罪，檢察官卻沒有依職權調查，那麼辦案是看顏色？看職務？還是看人辦案？她說，陳情人如果不是求告無門，不會向她提出檢舉。

司法院副秘書長黃麟倫表示，依照審判實務，法官在審理案件發現犯罪行為時，就要依職權告發，司法院如果有接到檢舉函，不可能將檢舉案擺著不去處理。

法務部長蔡清祥說，性侵案的偵辦為避免當事人受二次傷害，採「一站式」處理，基於保護當事人的權益， 就算案件是在偵查中，也不可能對外說明。

國民黨立法委員游毓蘭。圖／翻攝網路
國民黨立法委員游毓蘭。圖／翻攝網路
司法院副秘書長黃麟倫。圖／翻攝網路
司法院副秘書長黃麟倫。圖／翻攝網路

司法院 游毓蘭

延伸閱讀

運將變成狼！撿屍酒醉昏睡正妹 強吻性侵有罪還要賠錢

恐怖前男友逼酒店小姐上車簽本票 帶回家毆打性侵

國藝獎得主撒古流涉性侵 屏檢依妨害性自主罪起訴

台中男夜店裝熟泥醉女返家 性侵前錄音想逃責法官不信

相關新聞

高端內線交易移送9次「動都不動」 藍委疑法務部不想辦？

國產高端疫苗涉內線交易疑雲，遭金管會移送法辦，國民黨立委曾銘宗今天在立法院司委會質詢法務部長蔡清祥說，金管會駐會檢察官就...

高雄男在女友前秀手槍炫耀 不慎走火自傷還被判5年2月

高雄顏姓男子前年取得1把改造手槍及1顆子彈，去年9月28日晚間，拿出炫耀，結果槍枝不小心走火，僅有的1顆子彈打中自己左臂...

16歲車手只拿到5千 單親爸喊「兒子不懂」一起賠135萬

一名16歲少年擔任詐騙集團車手，去年收取135萬元款項後，僅分到5000元，除了少年法庭裁定保護管束、勞動服務，被害人也...

男法官性侵前妻疑雲司法默不作聲？藍委要求司法院提報告

今年初審判體系傳現任男法官家變、且男法官曾侵入住居性侵前妻醜聞，不過，司法警政體系默不作聲。國民黨立法委員游毓蘭今天公開...

新舊案都碰上同一名法官 國寶總裁聲請迴避結果出爐

國寶集團總裁朱國榮捲入龍邦國際興業公司炒股案，被檢方依違反證券交易法分案先後起訴，他不滿「舊案」一審受命法官紀凱峰，也擔...

玩賭博手遊還推薦同袍入坑？陸軍班長記大過打官司翻盤

陸軍步兵趙姓中士班長被認定拿手機網路賭博，還介紹同袍一起玩，導致同袍積欠160萬元債務引發糾紛，軍方記2次大過處分，他不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。