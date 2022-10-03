男法官性侵前妻疑雲司法默不作聲？藍委要求司法院提報告
今年初審判體系傳現任男法官家變、且男法官曾侵入住居性侵前妻醜聞，不過，司法警政體系默不作聲。國民黨立法委員游毓蘭今天公開要求司法院、法務部、警政署一周內須提出書面報告。
男法官性侵前妻剪不斷、理還亂的家事糾葛，法界盛傳已久，游毓蘭今天出席立法院司法及法制委員會重提往事，請院、檢、警執法機關說明態度。
游毓蘭說，她的陳情人指有執法人員對此事官官相護，這起家事醜聞於今年1月19日由媒體揭露後，她查閱民事訴訟判決，承審法官雖已認定男法官的性侵行為「應非子虛」，卻沒有依職權告發。
游毓蘭說，檢方很會剪報分案，妨害性自主是公訴罪，檢察官卻沒有依職權調查，那麼辦案是看顏色？看職務？還是看人辦案？她說，陳情人如果不是求告無門，不會向她提出檢舉。
司法院副秘書長黃麟倫表示，依照審判實務，法官在審理案件發現犯罪行為時，就要依職權告發，司法院如果有接到檢舉函，不可能將檢舉案擺著不去處理。
法務部長蔡清祥說，性侵案的偵辦為避免當事人受二次傷害，採「一站式」處理，基於保護當事人的權益， 就算案件是在偵查中，也不可能對外說明。
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