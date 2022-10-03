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新舊案都碰上同一名法官 國寶總裁聲請迴避結果出爐
國寶集團總裁朱國榮捲入龍邦國際興業公司炒股案，被檢方依違反證券交易法分案先後起訴，他不滿「舊案」一審受命法官紀凱峰，也擔任他「新案」二審的受命法官，聲請法官迴避，台灣高等法院裁定駁回，經抗告後，最高法院駁回抗告，全案確定。
朱國榮聲請主張，他因2011年至2016年買賣龍邦股票，被檢方拆分案先後起訴，而先繫屬法院的「舊案」一審由紀凱峰審理，而後繫屬法院的「新案」上訴二審後，也分案由紀凱峰審理。
他認為紀凱峰就龍邦股票買賣一事早有定見，更多次在公開場合、講座作爲教材發表言論，且在公開講座中單憑個人主觀判斷他有無不法意圖，難以期待紀凱峰於新案二審能推翻自己的見解，也難以期盼有公平審判的可能，聲請法官迴避。
高院認為法官參與同一案件的上下審級審理，才是法律規範的迴避事由，而買賣龍邦股票違反證交法的新舊案，犯案時間、共犯均不同，不是同一案件，而紀凱峰並非參與同一案件於不同審級的訴訟，不適用刑事訴訟法相關規定。
高院指出，朱國榮列舉紀凱峰的相關講座、演講，內容大多是論述審理金融案件所遇的法律爭點，內容豐富，不是僅就朱國榮案專為評論，或許其中論及舊案法律見解，也是經驗分享，雖講堂上用語或有流於情緒之處，但難認有偏見或刻意偏頗。
再者，紀凱峰雖為新案受命法官，但在司法合議民主制下，合議庭成員都有表達法律見解的機會，無法認定新案的法院組織有何不公之處，裁定駁回聲請。朱國榮提抗告，最高法院駁回確定。
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