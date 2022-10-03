吃薑母鴨也可能酒測超標 小心因此遭重罰

天氣轉涼，許多民眾都喜歡揪朋友一起吃薑母鴨緩和身子。新北市交通事件裁決處提醒，食用過量以酒烹飪的食物，有可能造成酒測值超標，應避免食用後立即駕駛汽、機車上路，以免酒駕觸法。

日前一位林姓男子與公司同事聚餐，駕車返家途中遇警察攔檢酒測，體內酒精含量超過酒測值，林姓男子雖堅稱沒有喝酒，僅吃了薑母鴨，但因酒測超標且有「酒後駕車」違規行為，仍被法院判決違規事實明確。

裁決處表示，酒駕新法自今年3月31日上路，除了刑期、罰鍰加重之外，並將酒駕再犯統計期間由5年延長為10年，並可以公布再犯者姓名、照片及違規事實。

裁決處指出，目前官網「酒駕及拒測累犯公布專區」迄今已公布10波累犯名單，計有32人次，新法也將車主納入連帶處罰，即便車主非酒駕行為人，仍須吊扣牌照2年，如為肇事致人重傷或死亡者，車輛還得被沒收。