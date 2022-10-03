玩賭博手遊還推薦同袍入坑？陸軍班長記大過打官司翻盤

陸軍步兵趙姓中士班長被認定拿手機網路賭博，還介紹同袍一起玩，導致同袍積欠160萬元債務引發糾紛，軍方記2次大過處分，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為軍方裁量有違失，判決撤銷大過處分，可上訴。

趙坦承在軍中寢室和家中下載網路遊戲，並贏得賭金5萬元，但主張一開始下載是以為是娛樂性質的網站，基於好奇才下載遊玩，事後發現不對勁也主動停止遊戲。

他指出，他並沒有介紹同袍一起玩賭博遊戲，而是和同袍出遊時，被無意間看見他在玩，經同袍詢問才回答遊戲名稱，他並沒有推薦或指使，且他發現同袍有債務問題，也隨即向上層報告。

趙認為自己沒有以軍人身分下注，且是在他人不知道的狀態下玩，難認「有損軍譽」、「情節重大」，軍方處分違反比例原則，請求法院撤銷處分。

北高行指出，軍方調查時趙表示沒有介紹遊戲給同袍，僅說一下遊戲名稱，但軍方沒有就此部分和同袍的說法和對、確認，即判斷趙有推薦同袍賭博，有生疑義。