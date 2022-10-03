快訊

基隆戰四接／公投沒收、環評展延 議員批被拖到選後

房價為何下不來？專家解盤有「6大因素」支撐：明年部分地區會鬆動

時空旅人？ 相隔9年她在同一路口遭Google Maps捕獲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩賭博手遊還推薦同袍入坑？陸軍班長記大過打官司翻盤

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陸軍步兵趙姓中士班長被認定拿手機網路賭博，還介紹同袍一起玩，導致同袍積欠160萬元債務引發糾紛，軍方記2次大過處分，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為軍方裁量有違失，判決撤銷大過處分，可上訴。

趙坦承在軍中寢室和家中下載網路遊戲，並贏得賭金5萬元，但主張一開始下載是以為是娛樂性質的網站，基於好奇才下載遊玩，事後發現不對勁也主動停止遊戲。

他指出，他並沒有介紹同袍一起玩賭博遊戲，而是和同袍出遊時，被無意間看見他在玩，經同袍詢問才回答遊戲名稱，他並沒有推薦或指使，且他發現同袍有債務問題，也隨即向上層報告。

趙認為自己沒有以軍人身分下注，且是在他人不知道的狀態下玩，難認「有損軍譽」、「情節重大」，軍方處分違反比例原則，請求法院撤銷處分。

北高行指出，軍方調查時趙表示沒有介紹遊戲給同袍，僅說一下遊戲名稱，但軍方沒有就此部分和同袍的說法和對、確認，即判斷趙有推薦同袍賭博，有生疑義。

再者，軍方往年因網路賭博而受大過處罰的案件，均是刑事判決有罪，但趙的刑事部分檢方已處分不起訴，軍方仍處分2大過，難以判決裁量基準何在，且裁量怠惰，判決撤銷大過處分。

軍人示意圖／ingimage
軍人示意圖／ingimage

賭博 債務 網路遊戲

延伸閱讀

手機下注網路賭博遭記2大過 中士興訟勝訴

專供新住民玩龍虎鬥賭博 中壢警破印尼配偶職業賭場

陸軍：M60A3戰車引擎 洽美原廠重開生產線採購新品

鳳陽艦長酒後想硬上女軍官 輔導長幫忙掩飾下場慘了！

相關新聞

高端內線交易移送9次「動都不動」 藍委疑法務部不想辦？

國產高端疫苗涉內線交易疑雲，遭金管會移送法辦，國民黨立委曾銘宗今天在立法院司委會質詢法務部長蔡清祥說，金管會駐會檢察官就...

運將變成狼！撿屍酒醉昏睡正妹 強吻性侵有罪還要賠錢

鄭姓多元計程車司機前年載送一名酒醉女子去續攤，途中色慾薰心，強壓女子頭部替自己口交得逞，被判刑3年8月徒刑，案件上訴二審...

玩賭博手遊還推薦同袍入坑？陸軍班長記大過打官司翻盤

陸軍步兵趙姓中士班長被認定拿手機網路賭博，還介紹同袍一起玩，導致同袍積欠160萬元債務引發糾紛，軍方記2次大過處分，他不...

手機下注網路賭博遭記2大過 中士興訟勝訴

在陸軍步兵擔任班長的趙姓中士，遭軍方以他用手機在營區內外網路賭博為由，記大過2次，趙男提告請求撤銷。法院認為，趙獲檢方處...

一封簡訊讓140萬和解金飛了 免除條款無法反悔別輕易發動

俗話說，欠債還錢天經地義，債主對於債務如何處理，可要三思而後行，以免說錯話導致催討無門；彰化許姓男子發現妻子與其高中同學外遇後，雙方簽訂和解書，約定前妻與小王要連帶賠償150萬元，小王給10萬元後，沒有再支付，許提告求償，未料審理時，前妻拿出手機亮出許發來的一則簡訊，讓法官認定這140萬不用還了，法界人士說，免除條款一旦發動，可是無法反悔的。

脫罩吐痰遭勸竟罵人六字經 他辯身心「非常緊繃」判30日

洪姓男子在新冠疫情爆發期間沒戴口罩還隨地吐痰，遭詹姓婦人出言提醒不滿，竟大罵粗話還吐口水。台北地方法院依公然侮辱罪判洪拘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。