高端內線交易移送9次「動都不動」 藍委疑法務部不想辦？
國產高端疫苗涉內線交易疑雲，遭金管會移送法辦，國民黨立委曾銘宗今天在立法院司委會質詢法務部長蔡清祥說，金管會駐會檢察官就高端內線案移送9次，但不見檢察官發動偵查，檢察官「是不想辦還是不辦？」
蔡清祥回應表示，移送機關也許是送了9次資料給檢察官，檢方權責機關在接獲資料後會併案處理，他會轉達台灣高檢署加以督導。
曾銘宗說，行政機關將案子移送法辦，會有一定的合理性， 他擔任過檢查局長、金管會主委，只要檢察官認為案子須要移送法辦，金管會行政人員不可能說不。
曾說，高端內線交易案遭金管會駐會檢察官移送了9次，但檢察官動都不動，且據他了解，這件案子目前還只是他字案而已；過去上市、櫃公司的違法案件移送1、2次是很正常的，高端案一案被移送9次，「是不想辦還是不辦？」
曾銘宗還表示，他相信金管會的專業，也相信檢察官的專業，不會去干預個案，但案子卻一直無聲無息；曾說，如果高端沒有內線交易的問題，就該還給高端清白。
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