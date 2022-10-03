脫罩吐痰遭勸竟罵人六字經 他辯身心「非常緊繃」判30日

洪姓男子在新冠疫情爆發期間沒戴口罩還隨地吐痰，遭詹姓婦人出言提醒不滿，竟大罵粗話還吐口水。台北地方法院依公然侮辱罪判洪拘役30日，得易科罰金；洪和檢方皆上訴，洪辯稱因對方罵他「缺德鬼、你吃這麼肥不怕死、骯髒鬼」他才爆粗口。台灣高等法院認為上訴無理，駁回定讞。

新冠肺炎疫情去年5月大爆發，全國陸續調為第三級警戒，中央流行疫情指揮中心至去年7月26日才宣布鬆綁部分管制。

洪姓男子去年7月29日晚間路過台北市中山區行天宮旁公車站牌的人行道時，因沒戴口罩且吐痰，詹姓婦人擔心有「疫」，出言提醒，卻換到「六字經」問候。詹婦認為人格尊嚴和社會評價遭貶，向市警中山分局報案，台北地檢署偵結後起訴洪。

詹婦表示，她善意提醒洪應該要戴口罩且不要隨地吐痰，但對方卻靠近說「妳可以說沒戴口罩，但不能說我吐痰」，還罵粗話並朝她吐口水。

一審時，洪不否認和詹婦有口角，但否認公然侮辱，聲稱只是對著她「哈氣」。而監視器畫面則顯示洪確實走向婦人，上半身前傾，洪辯稱是因婦人先罵他「缺德鬼、滿腦肥肉」他才罵人。台北地院認為洪以六字經罵人並吐口水，公然侮辱犯行明確，至於他說是因遭受「刺激」才反擊，則屬於動機範疇，無礙於公然侮辱罪成立，判他拘役30日。

高院審理時，洪姓男子聲稱他長期失聰、失明，身心狀態「非常緊繃」，在受到詹婦的「辱罵」後，才會「針對疫情的情形」吐出者些話來，主觀上不是要公然侮辱，並再次強調自己是在「哈氣」而不是吐口水。