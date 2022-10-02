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豐滿人妻戀上房仲男同事 一張抱胸照成鐵證判賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子是已婚人妻、身材豐滿，但被丈夫發現，涉從前年至去年間，與李姓房仲同事有鹹濕對話，陳女還曾傳赤裸上半身、抱胸露出乳暈的相片，以及裸女合成頭像的照片給李，陳女丈夫提告求償百萬，但二人辯稱只是玩笑話，沒有不倫，但法官不採信，認定侵害配偶權，判二人連帶賠償20萬元。

判決指出，陳姓女子已婚，不過陳女丈夫指控，陳女與同是房仲的李姓男子有不倫，涉從前年10月至去年3月為止，交往甚密，互傳訊鹹濕對話「我喜歡妳」、「你要上樓我就脫光衣服等你啊」、「害你光想像就硬了」、「我允許妳光著穿睡衣」等語。

陳女也被丈夫發現，曾傳送赤裸上半身，抱著雙胸、露出部分乳暈的自拍照，以及將自己頭像合成在三點全露的裸女身上的數張相片給李男，陳女丈夫認定二人有侵害配偶權的行為，求償100萬元。

不過二人都否認不倫，辯稱，雙方只是朋友關係，偶爾李男會開黃腔、互開玩笑，僅只於此，而照片是李代替陳女回覆客人時，無意看到後，傳送到自己手機，後來又向陳女開玩笑，要陳女多傳幾張，否則告知陳女丈夫，陳女誤信才會傳送。

法官在審理後，詢問李男的前女友，檢視相關對話紀錄、照片，而陳女也承認，傳送的照片有一張是自己的裸照，當初是拍來給丈夫的，其他傳送的裸照則是合成自己的頭像。

法官認定，雙方之間的往來、互動已逾越一般異性友人社交行為的正常往來關係，不是社會通念可以忍受的範圍，考量到陳女、李男的社經地位、收入、智識程度等一切情狀後，認定合理判賠金額為20萬元，其餘金額駁回，仍可上訴。

台中市陳姓人妻與李姓同事有染，傳送裸照與鹹濕對話，台中地院判二人得賠陳女丈夫20萬元，可上訴。示意圖／ingimage
台中市陳姓人妻與李姓同事有染，傳送裸照與鹹濕對話，台中地院判二人得賠陳女丈夫20萬元，可上訴。示意圖／ingimage

丈夫 裸照 房仲

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