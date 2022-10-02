婦洗澡摔到骨折求償295萬 她沒放防滑墊 天悅飯店判免賠

73歲張姓婦人4年前入住高雄義大天悅飯店，洗澡時在浴室滑倒受傷，緊急送醫後發現左臂骨折，質疑客房浴室沒有止滑設備、警告標誌，向義大天悅飯店求償351萬元，橋頭地院審理時，發現浴室有警告標示，判飯店勝訴免賠。張婦不服上訴，改求償295萬元，高雄高分院審理後，認為浴室都有設扶把，張女沒鋪防滑墊，判張女敗訴。

判決指出，張婦2018年5月29日入住義大天悅飯店，與另名吳姓女子同房，當晚張婦沐浴結束離開淋浴間，結果一踩上腳踏毛巾時就向前滑倒，等吳女回房後，緊急將張婦送醫，就醫診斷有左肱骨頭頸閉鎖性骨折。

張婦指控飯店沒在浴室設置止滑磁磚，也沒有在出口處設有安全扶扣、警告標示，害她在浴室慘摔，連同醫藥費、看護費、精神慰撫金等，提告向飯店求償331萬9605元，另依照消費者保護法，請求20萬元的懲罰性賠償金，總計351萬元。

橋頭地院審理時，義大天悅辯稱，浴室的淋浴間、浴缸均設有安全扶手，並有擺設腳踏巾及防滑墊供客人使用，且於浴缸水龍頭上方及淋浴間門上都有張貼警告標示，張婦跌倒可能是在淋浴前，沒將止滑墊放在淋浴間外的地板導致，並不是飯店安全設施不足。

橋院法官發現，天悅飯店客房內有放置止滑墊、腳踏巾讓顧客使用，且淋浴間牆壁、浴缸內都有裝設扶手，浴缸水龍頭上方也有「小心地滑」警語，符合飯店防滑要求，加上房務部經理作證時，指她任職天悅飯店以來，除張婦外並無其他客人滑倒，綜合相關事證，認為飯店安全措施並無不當，判張婦敗訴。

張婦不服判決上訴，醫藥費部分改求償275萬元，另要求義大要依消保法，支付20萬元懲罰性賠償金，合計求償295萬餘元。

高雄高分院合議庭檢視張婦房間照片，認為淋浴間牆壁已設安全扶手，浴室門片上還有金屬門把，浴缸兩側壁邊也有安全扶手，淋浴間空間不大，也有腳踏巾、防滑墊等設備，合乎國內飯店浴室防滑要求。