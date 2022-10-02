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專供新住民玩龍虎鬥賭博 中壢警破印尼配偶職業賭場
桃園市印尼籍新住民配偶黃姓女子在中壢區經營「龍虎鬥」賭博的職業賭場，專門提供印尼籍配偶賭博打發，警方監控一個多月，昨晚收網逮捕黃女、把風的包姓男子及17名印尼籍新住民、移工，其中鄧女地下匯兌 賺取26.1萬元黃男贏得賭金10.5萬元全數充公沒收。
中壢警方今天上午表示，嫁來台灣20多年的黃姓女子（58歲）在中壢區西園路民宅，開設職業賭場，僱用來台工作印尼籍移工包姓男子（57歲）在職場把風，專門提供印尼籍新住民、移工玩幾把，以「龍虎鬥」的龍、虎、鳳、雞及麒麟、獅子的桌布賭具圖案，莊家擲骰子提供賭客押注，每次押注100至2000元不等，贏家給付黃女不定額抽頭金作為營移及賭場飲食等營運費用，受許多印尼籍新住民、移工喜愛。
警方據報後成立專案小組展開調查蒐證一個多月，昨晚持搜索票前往收網一舉逮捕黃女負責人及把風包男，另查獲在場賭客15女（14人印尼配偶、1人陸配）有的婆婆媽媽及2男，共男女17人在場押注，查獲「龍虎鬥」桌布賭具、專用骰子、撲克等賭具及抽頭金、賭資共54.5萬元，
警方查獲17名男女賭客中，以女性新住民配偶居多，其中鄧女賭資26.2萬元最多，鄧女指稱現金是經營匯兌剛收到的錢，被警方沒收十分心疼；黃男現金賭資10.5萬元第二多，則因賭場手氣好加上本金。
黃女供承，該龍虎鬥賭博，抽頭金由贏家不定額自行給予，做為營利和供應飲食的營運費用。警方訊後將黃女、包男依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，男女賭客17人依違反社會秩序維護法裁處。
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