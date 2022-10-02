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Google評論留惡評 女子毀人名譽下場出爐
Google評論成為不少民眾消費指引，惡意刷負評恐吃官司。高雄一名劉姓女子因遺產分配與妹夫發生嫌隙，利用Google評論機制在妹夫經營的當舖狂刷負評，指店家是「最沒良心當鋪吃人厚厚」。屏東地方法院一審以刑法誹謗罪判劉女拘役20日，可上訴。
檢警調查，劉女是因母親遺產分配與妹夫發生衝突，因積怨已深去年利用Google評論機制，在妹夫經營的當舖洗負評，留下「是沒有別家可是(編按，是，疑為多字)當嗎？專問(編按，疑為門的筆誤)黑吃黑」等評論，甚至還出現「希望你們全家出入平安順心」等語帶威脅留言，妹夫發現後報警函送法辦。
法官認為，劉女因一時氣憤，恣意透過Google評論區及問答區，公開張貼足以貶抑他人名譽的文字，已對其造成損害，且迄今未與妹夫和解並獲得原諒，依散布文字誹謗罪處拘役20日，全案可上訴。
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