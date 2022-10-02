快訊

嚇死人！靈柩車疑打錯擋衝進殯儀館服務中心 先撞車再撞牆

媽幫孩子看作業找改錯字 崩潰「到底錯在哪？」

中重症+154例 增11歲男童MIS-C 病況好轉已出院

「腦波小姐」擅換導演案 文化部追討補助金勝訴

中央社／ 台北2日電

麗象影業公司拍攝「鬼氣少女」連續劇獲文化部核准發放補助金1520萬元，因擅換導演及劇名為「腦波小姐」，文化部廢止受領資格並興訟追討補助金，法院日前判文化部勝訴。

劇名「腦波小姐」由藝人歐陽妮妮、張書豪等人領銜主演。

依據台北高等行政法院判決指出，文化部影視及流行音樂產業局提告主張，依據「中華民國106年度旗艦型連續劇製作補助要點」，與麗象影業公司於民國106年9月1日訂定「106年度補助製作『鬼氣少女』旗艦型連續劇契約書」，並已給付麗象公司第1期補助金，共計新台幣1520萬元。

文化部影視局提告主張，因麗象公司違約，因此廢止其補助金受領資格並解除契約，並發函要求麗象公司返還補助金，但其未如期還款而提起本件行政訴訟。

法院調查，雙方106年9月1日簽約，文化部影視局核定的企畫書，其中工作團隊導演名單為于中中、張柏瑞，麗象公司在未獲文化部影視局同意變更企畫書並及修正契約情形下，先於107年8月間簽訂由江豐宏擔任戲劇導演，並由新工作團隊開始拍攝。

法院指出，麗象公司直到107年10月31日提出由新工作團隊拍攝的「鬼氣少女（欲變更為腦波小姐）」驗收文件工作執行報告（包含節目演員符合劇情演出的8個以上不同場景樣帶）向文化部影視局申請第2期補助金。

判決指出，麗象公司有依原核定「鬼氣少女」企畫書履約義務，導演等工作團隊為本件契約的重點，麗象公司如欲變更，應依契約規定獲文化部影視局同意並修正契約後，才得變更導演等工作團隊執行，但麗象公司未依此辦理，擅自變更導演等工作團隊進行拍攝，屬於「未依核定企畫書製作節目」。

法院指出，文化部影視局廢止麗象公司受補助資格及解除契約，並請求麗象公司返還已受領補助金1520萬元，於法有據，日前判決麗象公司應返還補助金1520萬元。全案可上訴。

文化部 520

延伸閱讀

作品遭疑抄襲 高雄分署：若有疑慮先不公開展示

「哈勇家」氣勢如虹 強勢問鼎亞洲電影節

專訪／男星低調結婚生子 片場遭導演怒罵：瘋了嗎？

「亞太傳統藝術節」20周年 逾百場活動宜蘭傳藝登場

相關新聞

見超商茶葉蛋滷汁乾了 男拿自己杯子加熱水 遭求償100萬

高雄李姓男子去年5月8日下午1時許，看到超商茶葉蛋鍋滷汁快乾，隨手就拿自己的馬克杯裝熱水加入，店員發現後當場制止，由於不...

Google評論留惡評 女子毀人名譽下場出爐

Google評論成為不少民眾消費指引，惡意刷負評恐吃官司。高雄一名劉姓女子因遺產分配與妹夫發生嫌隙，利用Google評論...

婦洗澡摔到骨折求償295萬 她沒放防滑墊 天悅飯店判免賠

73歲張姓婦人4年前入住高雄義大天悅飯店，洗澡時在浴室滑倒受傷，緊急送醫後發現左臂骨折，質疑客房浴室沒有止滑設備、警告標...

「腦波小姐」擅換導演案 文化部追討補助金勝訴

麗象影業公司拍攝「鬼氣少女」連續劇獲文化部核准發放補助金1520萬元，因擅換導演及劇名為「腦波小姐」，文化部廢止受領資格...

專供新住民玩龍虎鬥賭博 中壢警破印尼配偶職業賭場

桃園市印尼籍新住民配偶黃姓女子在中壢區經營「龍虎鬥」賭博的職業賭場，專門提供印尼籍配偶賭博打發，警方監控一個多月，昨晚收...

客人被詐幣商帳戶凍結 提供訊息合約求償174萬遭駁

台中市張姓男子是虛擬幣商，去年出售2萬元泰達幣給沈女，張男傳訊，若沈女遭詐騙匯款後，要由他協助報案，以免賣場帳戶遭警示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。