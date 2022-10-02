見超商茶葉蛋滷汁乾了 男拿自己杯子加熱水 遭求償100萬

高雄李姓男子去年5月8日下午1時許，看到超商茶葉蛋鍋滷汁快乾，隨手就拿自己的馬克杯裝熱水加入，店員發現後當場制止，由於不清楚李男馬克杯是否乾淨，加上當時正值疫情嚴峻期間，整鍋價值600元茶葉蛋隨即報銷，事後超商認為商譽受損，包含茶葉蛋600元在內，向李求償100萬600元，法官認為店員處置得宜，茶葉蛋並未賣給消費者，僅判賠600元。

判決指出，李男當時到愛河附近一家連鎖超商購物，隨手將自己馬克杯加裝門市提供的熱水，倒入有60顆茶葉蛋的鍋中，當時超商店長發現後立刻要求李男停止，由於當時正值疫情期間，加上不清楚李男馬克杯乾不乾淨，基於食品安全衛生，整鍋價值600元的茶葉蛋只能倒掉報廢。

李男喊冤，稱他是發現茶葉蛋滷汁快乾了，才會拿杯子裝熱水倒進去鍋裡，當場向超商業者認錯；事後超商認為，李男不僅害他們損失600元，還恐造成消費者以後都對茶葉蛋有疑慮，而不願購買，認為李的行為已造成商譽受損，提告求償100萬元商譽損失。

但高雄地院法官認為，李男當時是在大庭廣眾之下倒水，且店員發現後就立刻制止，隨即將茶葉蛋報銷，並未售出給消費者，因當場也有顧客見證店員處置得宜，並不會對產品、服務品質產生疑慮，與之前「千面人」事件中，犯嫌暗中將注入毒物的飲料放入貨架情況不同。