搬家工人兼差詐團車手 詐欺取財罪判1年3月

搬家公司曾姓男工入 因缺錢花用，加入詐欺集團擔任取款車手，並依集團成員交付提款卡，到台南市歸仁區某銀行自動櫃員機涉嫌提領被害人匯出的13萬元，獲得3萬元為提款報酬後被警方查獲法辦、起訴。台南地院依詐欺取財罪，判處有期徒刑1年3月，全案可上訴。

判決說，曾姓男子從2021年5月起，加入詐欺集團擔任取款車手，集團成員於同年6月6日下午2點起，假冒網路購物平台工作人員、金融機構客服人員等撥打電話給被害人，佯稱網路購物作業疏失，將遭連續扣款，需依指示提領款項存入特定帳戶後，才得免除資金遭扣款。

被害人信以為真，將申設網路銀行帳號，依指示設定為對方指定密碼，並提供手機認證碼、身分證字號及生日等資訊，再依指示提領其他帳戶存款於同日分別存入中信銀帳戶，共計3筆，金額分別為7萬5000元、3萬4000元、11萬9000元。帳戶內款項旋即遭集團成員於同日下午4點多以網路銀行方式轉帳9萬9999元、9090元、1萬1011元至玉山帳戶。另依指示於同日下午5點多自中信帳戶轉帳2萬9988元至玉山銀行帳戶內。

曾持詐欺集團成員交付提款卡，同日下午4點22分至25分，在台南市京城銀行歸仁分行自動櫃員機，接續提領2萬元6筆，共計12萬元，隨後將提領所得交給集團成員 。又於同日下午5點33分，在同一地點提領1萬元。同日下午5點45分許，在台南市區經警盤查搜索後扣得現金13萬元，其中3萬元為提款報酬。