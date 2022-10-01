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罵派出所長「菜鳥」 台東54歲男判拘役25天

中央社／ 台東縣1日電

台東54歲宋姓男子被舉發違反道路交通管理事件，到派出所領取通知單時，竟脫口罵黃姓所長「菜鳥」，所長事後提告。台東地方法院依侮辱公務員罪，判宋男拘役25天，可易科罰金。

判決書指出，宋男今年5月30日因被舉發違反道路交通管理處罰條例，依規定需前往轄區派出所領取通知單，黃姓所長將通知單交給宋男簽名時，宋男對著所長辱罵「我哪知道你是菜鳥，我以為你是菜鳥，我當作你菜鳥」等語，被以現行犯逮捕。

警方詢問後，依侮辱公務員等罪嫌移送，案經檢察官偵結起訴。

台東地方法院審理時，宋男辯稱「我所謂的菜鳥是說他很年輕，不是要侮辱他的意思；如果認為我這樣有侮辱公務人員我就承認，我有說這些話，但我沒有侮辱的意思」。

法官認為，「菜鳥」一詞是指對踏入某領域或職場環境，對諸事不熟悉新人的戲稱，2人應不相識，當下情境單純是員警執行公務，並沒有與宋男嬉鬧或以「菜鳥」等語開玩笑；其次一般稱某人年輕，通常不會使用帶有蔑視、貶低的言語，況且宋男已54歲，智識正常，有一定社會經驗，應了解菜鳥一詞的意義及判斷適當使用時機。

法官指出，宋男說詞明顯推諉卸責，不可採信，酌量宋男未能體認公務員依法執行職務時，代表國家行使公權力，應予尊重，宋男犯侮辱公務員罪，處拘役25日，可易科罰金，全案可上訴。

公務員 台東 新人

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