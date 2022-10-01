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新竹縣湖口鄉長參選人驚傳買票固樁 法院裁定准押禁見
新竹地檢署昨天查獲新竹轄區首件現金買票案，無黨籍湖口鄉長參選人鄭士榤與2名友人涉買票固樁，經搜索查扣93萬多元、電磁紀錄等物件，經檢察官訊問後認定3人涉公職人員選舉罷免法罪嫌重大，向新竹地院聲請羈押禁見。今下午裁定3人羈押禁見。
鄭士榤為現任湖口鄉民代表，年底選戰轉換跑道選湖口鄉長，為無黨籍身分。據了解，他拿了一筆錢找2名友人買票固樁，其中1人還是巫姓鄉代會副主席，另名為沒有公職身分的劉姓友人。
經檢警調查賄團隊蒐集證據後，昨持新竹地院搜索票到涉案人居住處所共5處搜索，經搜索扣得現金93萬餘元、電磁紀錄等物件，另同步傳喚、通知涉嫌者12人到案，經訊問候昨晚認為鄭士榤與巫姓、劉姓共犯3人有羈押原因及必要，向地院聲請羈押禁見。
新竹地院今天開羈押庭，認為3人說詞避重就輕，有串證之虞，裁定鄭士榤、巫姓與劉姓共犯羈押禁見。
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