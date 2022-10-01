律師稱林秉樞初犯判決算重 高嘉瑜辦公室反駁：有前科

民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞施暴案，昨天一審判決林秉樞2年10個月有期徒刑，高嘉瑜昨得知判決結果表示，判決過輕要上訴。不過，有媒體訪問律師看法，認為新北地院對於林秉樞這種沒有前科的初犯，總共判刑兩年10月不算輕，甚至算重。高嘉瑜辦公室今天發出聲明表示，林秉樞並非初犯，對單親媽媽等犯行、有前科，已要求該媒體更正。

根據「自由時報」報導，曾任檢察官、法官的律師呂俊杰認為，新北地院對於林秉樞這種沒有前科的初犯，總共判刑兩年10月不算輕，甚至算重。