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台中模範公務員主動向廠商要車 犯後不認貪汙罪判8年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

曾獲2016年台中市模範公務員、時任台中市水利局汙水工程科科長林川瑜，辦理下水道工程標案向得標廠商索討車子代步，張姓負責人坦言「怕被刁難」提供車輛還幫繳稅金，廉檢查出林用該車私下出遊、接小孩，法院認定雙方有對價關係，依貪汙罪職務上行為收受不正利益判林8年，可上訴。

廉、檢查，林川瑜前後任雨水下水道工程科正工程司、汙水工程科科長，因水利局2017年6月辦理汙水下水道用戶接管工程的設計及監造標案，並由德眾公司得標，同年7月13日決標金額為749萬9618元。

檢調查出，林同年6月26日評選完後至7月11日議價前，在陽明大樓汙工科辦公室內，主動向德眾公司張姓負責人要求提供1輛車供他使用，張聽聞意會到林在索賄，為避免履約過程被刁難，只好以公司名義買了輛日產LIVINA轎車，開進陽明大樓交給林收受。

林7月15日起就把該車做個人代步工具，張還提供中油的車隊卡給他，又依林喜好前後又租VIOS、YARIS不同車型讓林更換開；後來廉政署中調組掌握情資，2020年11月17日持搜索票到場查獲。

審理時，張姓廠商均坦承不諱；林川瑜雖坦承收受張提供的車輛，但否認職務上之行為收受不正利益，辯稱向張要車子的時候沒有特別說用途，原本車子是要作公務上使用，後來就公私混用，也有開該車去工程督導、開會，和張之間沒對價關係合意，沒針對該標案給德眾公司協助或放水。

林的辯護人稱，廠商提供公部門用車，乃行之有年的陋習，張是延續以前的作法，不能以此認為是要換取本標案履約，林也有將車用於公務。

法院查，包括行政院工程會發函範本、該標案契約或台中市府機關公務車採購要點，水利局就該標案都不能要求廠商提供車輛供公務使用；而林收受車子，每天往返辦公處、住家，或接送女兒、到美容養生館消費、餐廳宴飲，還曾開到桃園機場至沖繩旅遊。

法院比對證詞，審酌林明知不得要求廠商提供公務車，卻主動向張索求，張也坦言「不敢得罪業管長官，怕後續被刁難才提供車子」。

法院審酌，林川瑜身為科長卻竟不思廉潔自持、遵循法令，犯後否認未見反省，依貪汙治罪公務員對於職務上之行為收受不正利益罪，判他8年，褫奪公權4年，另依非公務員對於公務員關於不違背職務之行為交付不正利益罪，判張5月，得易科罰金。

林川瑜（右）擔任台中水利局雨工科正工程司任內，曾獲得2016年模範公務人員，並接受前台中市長林佳龍（左）頒獎。圖／截自臉書水利大臺中
林川瑜（右）擔任台中水利局雨工科正工程司任內，曾獲得2016年模範公務人員，並接受前台中市長林佳龍（左）頒獎。圖／截自臉書水利大臺中

公務員 水利局 台中市

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