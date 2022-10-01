台東年輕派出所長遭辱罵「菜鳥」 男子被判拘役25天
台東54歲宋姓男子因被舉發違反道路交通管理處罰條例，被轄區派出所通知領取通知單，宋前往領取時竟脫口而出辱罵年輕所長「菜鳥」，所長覺得被罵的莫名其妙，憤而提告。經檢察官起訴，台東地方法院判宋拘役25天，可易科罰金。
判決書指出，宋姓被告今年5月30日因被舉發違反道路交通管理處罰條例，依規定需前往轄區派出所領取通知單，未料，宋明知身著制服派出所長為依法執行職務之公務員，竟當場對所長辱罵「我哪知道你是菜鳥，我以為你是菜鳥，我當作你菜鳥」等語，被以現行犯逮捕。
警方詢問後依妨害公務及侮辱公務員罪移送，案經檢察官偵結起訴。法院審理時，宋男辯稱「我所謂的菜鳥是說他很年輕，不是要侮辱他的意思；如果認為我這樣有侮辱公務人員我就承認，我有說這些話，但我沒有侮辱的意思」。
法官認為，「菜鳥」一詞係對於踏入某領域或職場環境，而對諸事不熟悉之新人的戲稱。被告口出此言是在派出所內，鑑於被告與所長應不相識，且當下情境單純是員警為執行公務而進行相關行政程序，並無與被告嬉鬧之情，衡情並無以菜鳥等語開玩笑的可能。
且被告案發時年齡為54歲，智識正常，且有一定社會經驗，自應瞭解菜鳥一詞之意義及判斷該詞之適當使用時機。因此，被告所辯顯然為推諉卸責之詞，不可採信。
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