布袋戲演賄選檢察長當場「蒐證」 百工新住民齊聲相挺

選舉將屆，各地賄聲賄影，雲林檢、警、調、廉除撒出重兵部署查賄，今天邀請百工百業代表和新住民，在雲林布袋戲館舉行全民反賄大行動，以偶戲演出反賄劇目，新住民和百工代表發表反賄宣言，新到任的雲林地檢署檢察長張春暉，也示範手機檢舉賄選LINE操作方式，保密簡單又可領獎金，呼籲全民行動相挺，全民監視、勇於檢舉，乾淨選風。

雲林國際偶戲節登場，雲林地檢署選擇以偶戲宣導反賄，引人注目 ，虎尾幼兒園小朋友以生動活潑「防疫新生活乾淨好選風」健康操開場，隨後由國內知名的更生人帶袋戲大師許家誠，領銜「今日掌中劇團」以活潑逗趣生動口白，演出農業縣重人情，面對賄選不法行為，擔心檢舉身分曝光，只能口頭勸導或拒絕，結果反遭恐嚇，還好如今有檢舉賄選專用LINE，拍照、錄影上傳一次完成。

剛到任的檢察長張春暉親自用手機示範，並強調，手機檢舉賄選全程保密，並由地檢署專人和民眾一對一對話，不必擔心身分曝光，希望大家多利用。檢警調全力防止金錢、暴力、幽靈人口、假訊息、境外資金等不法介入選舉，端正選風，你我都有責任，唯有全民合作才能讓賄選無所遁形。

雲林縣警察局長李謀旺、雲林縣調查站主任張序立、雲林縣政府政風處長楊華興、雲林榮譽觀護人協進會理事長許坤壽、更生保護會雲林分會主委涂金助、犯保協會雲林分會主委許倍豐及電信、郵政、台電等百工百業代表齊心相挺反賄選決心。

除播放知名網紅HowHow所拍攝的「反賄選、愛台灣系列」影片。越南、印尼新住民及百工百業代表當場發表反賄選宣言，印尼嫁來台灣29年的李美玲說，她熱愛台灣自由、民主，所以選舉要清明，社會才能更安定。才5歲的小朋友也高喊也說「我5歲我反賄」。全體與會者在反賄看板上簽名，宣示打擊賄選。