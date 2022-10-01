妙齡女做SPA遇變態採耳師 摸胸指侵還碎念：我被迷惑了

台中胡姓採耳師替女子做全身SPA過程，竟偷摸胸部甚至伸手指侵，過程還不斷碎念稱自己「我被迷惑了」、「鬼迷心竅」等語，女子當下害怕傻住，回去才崩潰向男友告知報警，胡卻矢口否認但法院不採信，認為他造成女子身心難抹滅陰影，依乘機性交罪判他3年6月，可上訴。

檢警調查，胡男去年4月18日帶女子換浴袍進包廂服務，替她採耳、臉部撥筋及淨化鼻療過程，卻對她搔癢還問「妳的聲音呢？」「為什麼都沒有很舒服的聲音」，又趁她睡著時偷按壓乳頭並稱「我被迷惑了，不是故意的」。

胡見女子一時不敢反應，竟不斷稱自己「鬼迷心竅」偷伸手進她下體指侵，女子嚇到將腳部夾緊他才停手，直到療程結束又繼續問說「剛剛有沒有怎樣，有沒有嚇到」，女子飽受驚嚇離開後向男友反應報警提告。

審理時，胡否認犯行辯稱當時替女子加強全背服務，可能手有不小心帶到她腰、上臀部，但沒有摸胸、指侵；胡的辯護人說，女子僅單一指述，且現場非獨立包廂而是玻璃透明空間，若女子不舒服可隨時離開，卻在店內待了40幾分鐘，結束後她還跟胡說謝謝，認為僅是消費爭議。

法院查，胡在偵查中曾說擦乳液前有問女子「可以嗎？」對方點頭後他才往下帶乳液，伸進內褲擦是腰臀附近，頂多擦到臀部，可能有帶到股溝，還拉開肩帶用毛巾擦；另名採耳師證稱，男生店員為保護自己不會碰到客人太下面，頂多就是碰到背，不會按到臀部。

女子證稱，胡男亂摸還玩她胸部，自己當下很害怕、不敢動，完全無法思考，胡就自言自語說自己鬼迷心竅，直到她把腳夾緊胡還是想往裡面摸，事後也提出到身心科就診紀錄，到庭陳述更忍不住哭泣。