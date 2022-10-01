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安平命案凶嫌老家撒冥紙、砸車 3名小弟分處4月及拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

去年2月台南安平幫派火併，王重傑遭綽號「蝦米」蔡秉逸等人殺害，王的吳姓友人等10人隔天前往蔡的安南老家尋仇，撒一地冥紙外砸毀外頭車輛，叫囂「敢殺人就出來面對」，吳等人被起訴，法官認犯攜帶凶器在公共場所聚集3人以上下手施強暴罪等，分處4月至拘役40日不等刑期。

檢警調查，王重傑於去2月16日遭蔡秉逸等人殺害，高姓友人隔天夜間開車前往死者靈堂上香後，邀請吳等人共計10人、分乘7部轎車，18日凌晨2時在檳榔攤會合後，分別攜帶球棒、鐵棒、警棍等，前往蔡秉逸安南老家前道路，持擴音器大喊「蔡秉逸殺人」及在該處撒冥紙。

隨後，吳等3人分持球棒等凶器砸損其大門鐵門及蔡母機車，其他人則在場助勢，造成公眾或他人恐懼不安，妨害安寧秩序。蔡母報案後，經警方調閱監視器，循線查獲，並扣得球棒、鐵棒、警棍各1支。

其中，檢方認吳、林及景姓3男涉妨害秩序提起公訴，其他高姓男子等7人則分兩案，另行審結。

台南地院認為，吳所為固然漠視國家法律，影響社會治安及秩序，惟起因是友人王重傑遭蔡秉逸殺害，在同案高男邀集下共同前往蔡秉逸住處宣洩不滿情緒，且手段具有針對性，並未波及公眾，且事後已與蔡母成立調解，堪認吳犯後確知悔悟。認吳縱處以法定最低本刑6月有期徒刑，仍有情輕法重之虞，酌量減輕其刑。

台南地院審酌，吳、林、景3人品行；吳是因友人王重傑遭蔡秉逸等人殺害，在同案高男邀集下共同前往蔡秉逸住處宣洩不滿情緒；林、景僅單純在場助勢，並非主導本件犯罪行為者。吳等人不思以理性方法解決紛爭，竟於深夜在蔡母住處前道路，聚眾實施強暴行為及在場助勢，犯罪手段具有針對性，並未實際波及公眾及在審理中尚能坦承犯行。

法官認吳犯攜帶凶器在公共場所聚集3人以上下手施強暴罪處4月，林犯攜帶凶器在公共場所聚集3人以上施強暴在場助勢罪處拘役50日，景犯攜帶凶器在公共場所聚集3人以上施強暴在場助勢罪處拘役40日，可易科罰金。

吳男等3人分持球棒等凶器砸損其大門鐵門及蔡母機車，其他人在場助勢，吳男與蔡母調解成立，撤銷毀損機車告訴，法官酌減其刑，判他4月徒刑。圖／讀者提供
吳男等3人分持球棒等凶器砸損其大門鐵門及蔡母機車，其他人在場助勢，吳男與蔡母調解成立，撤銷毀損機車告訴，法官酌減其刑，判他4月徒刑。圖／讀者提供
王重傑遭綽號「蝦米」蔡秉逸等人殺害，王的吳姓友人等10人隔天前往蔡的安南老家尋仇，丟擲一地的冥紙外砸毀外頭車輛。圖／讀者提供
王重傑遭綽號「蝦米」蔡秉逸等人殺害，王的吳姓友人等10人隔天前往蔡的安南老家尋仇，丟擲一地的冥紙外砸毀外頭車輛。圖／讀者提供

台南 殺人 監視器

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