2檢察官考績吃丙年終歸零 提告法務部更一審仍駁回

時任雲林地檢署檢察官李濂、李文潔，各因候補成績不及格、逾期上訴，被法務部前部長邱太三於2017年職務評定打未達良好，等同吃丙年終歸零，2人不服前後對雲檢、法務部提告，上訴至最高行政法院發回，台中高等行政法院更一審認為邱是依檢察官職務評定辦法打考績，判處駁回可上訴。

經查，檢察官李濂、李文潔於雲林地檢署期任候補、實任檢察官期間，李濂「候補服務成績審查不及格」，李文潔「年度內有上訴逾期情形，違反職務上之義務」，經雲檢通知2人2017年度年終職務評定為「未達良好」，依法無法領到年終獎金，2人不服，對雲檢提吿行政訴訟。

李濂主張，他2017年度檢察官書類送審後，經書類審議委員會決議不合格，雖得評定為未達良好，但經綜合評核，仍由雲檢職評會肯定他其他方面表現，而予評定為良好。李文潔則說，其收判後不慎延誤上訴期間，導致上訴不合法，但情節非重大，也經職評會肯定期他表現，予以評定良好。

2人說，法務部卻以當年「良好」比例過高與檢察官行使職權無關之事項，對他們改列「未達良好」覆評，已有人事行政上不當聯結瑕疵，當時法務部長對外也無具體說明，卻以概括籠統理由，而有違反行政上的恣意禁止原則。

台中高等行政法院一審認為，依檢察官職務評定辦法第7條第3項，檢察官候補服務成績不合格者，於評定過程中，各層級人員如認評定為良好，顯不適當者，即得評定為「未達良好」。

因此法務部前部長邱太三依同法第12條第2項規定，簽註意見交法務部人審會覆議後，仍不同意人審會對2人評定良好結果，逕與變更為未達良好，並無違誤，判處駁回，2名檢察官均不服，上訴至最高行政法院。

最高行政法院認為，2人職務評定結果是法務部長加註意見而變更，應以法務部為被告，原審應善盡闡明義務，但原審疏於未予闡明，判處撤銷發回。

台中高等行政法院更一審查，2人雖經職評會初評、雲檢覆評、法務部檢審會審議及復議均為良好，但經法務部長邱太三不同意復議，各加註意見「候補服務成績審查不及格」、「有上訴逾期，違反職務上義務」，依檢察官職務評定辦法改為未達良好，於法無不合。