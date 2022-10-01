合議庭法官名字弄錯人 釀判決重大瑕疵法界難以置信

台中地院發生合議庭法官「未參與審理卻參與判決」的重大瑕疵事件，讓法界不敢相信。由於事發已隔3年多，台中地院認定疏失，但究竟是登載程序鬧烏龍或其他問題，仍待追查還原；律師指出，依直接審理原則法官必須親自接觸證據，關乎心證認定做出妥適裁判，不應發生這樣疏失。

全案起因於，江姓男子慣性在酒吧外向女子搭訕尋求一夜情，2019年2月8日把1名酒醉女帶去公園廁所硬上，同年8月13日台中地院依強制性交罪判江4年2月，江上訴至最至第三審，最高法院發現一審「參與審理、判決法官不同」撤銷發回台中高分院，台中高分院更一審再撤銷發回台中地院。

有資深法官表示，一般審判長若兼任庭長底下會帶到3位法官，輪流組成合議庭審理案件，期間有人請假臨時找人遞補開庭，而最終判決寫錯名字，在此前提下是可以裁定更正補救。另一情況是，合議庭成員有人離職、平調，應透過更新審理程序，重新審理才合法。

資深法官說，依法審理期間最後一次開庭辯論終結，合議庭的3位法官名字一定要和判決一致，本件台中地院判決，當初究竟法官換人，或僅是名字登載錯誤仍有待釐清，不過最高法院已經認定程序顯然違法。

另有法官推測，合議庭審判長、受命法官不會變動，陪席法官偶有請人代理，當時可能中間有人參與陪席，最後受命法官寫判決時依直覺填上參與過的成員，判決出手後審判長依序過目主文、事實，疏忽核對合議庭法官名字才忙中出錯。

曾任法官的律師蔡榮澤表示，正當法律程序下，架構公平的法院除應不偏不倚，法官並採直接審理原則，透過親自參與審判接觸證據，辯論時對當事人觀其言察其行，最後做出妥適的心證，若沒有參與審理就判決，恐對真實證據的發現有重大危害，猶如道聽途說並讓直接審理原則淪為空談。