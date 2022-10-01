竹縣首樁現金買票案 湖口鄉長參選人賄選固樁遭聲押

新竹地檢署昨天查獲新竹轄區首件現金買票案，湖口鄉長參選人鄭士榤與2名友人涉嫌買票固樁，經查賄團隊蒐證後前往5處搜索，當場扣得93萬多元、電磁紀錄等物件，並傳喚涉嫌者12人到案，經訊問後認定鄭士榤及巫姓與劉姓共犯3人涉公職人員選舉罷免法罪嫌重大，有羈押的原因及必要，向新竹地院聲請羈押禁見。

本屆湖口鄉長林志華今年7月病逝，縣府派鄉公所主任秘書陳能鎬為代理鄉長。下屆湖口鄉長5搶1，分別為戴翊如、范綱胤、田耀祖、鄭士榤與國民黨提名吳淑君。鄭士榤為現任鄉民代表，原名為鄭宏釗的他在擔任鄉代會主席期間曾因幽靈人口案遭判刑。

新竹縣地檢署發布新聞稿指出，檢察官陳子維指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣警察局新湖分局、內政部移民署新竹縣專勤隊、檢察事務官，偵辦新竹縣某鄉鄉長鄭姓參選人現金買票案，經查賄團隊蒐集證據後，昨持新竹地院搜索票到5處搜索。

檢方指出，經搜索扣得現金93萬餘元、電磁紀錄等物件，另同步傳喚、通知涉嫌者12人到案，經本署動員5名檢察官協同訊問後，認為鄭姓鄉長參選人及巫、劉姓共犯3人涉公職人員選舉罷免法罪嫌重大，有羈押的原因及必要，向新竹地院聲請羈押禁見。

據了解，鄭士榤被查獲現金買票與先前竹東鎮羅吉祥被查獲模式雷同，都是拿一筆錢給他人綁樁固票，金額約數十萬元。替鄭士榤買票2名樁腳，其中1人為巫姓副主席，另1名劉姓男子沒有公職身分。鄭士榤被查獲現金綁樁遭聲押，預料衝擊鄉長選情。