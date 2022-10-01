聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣首樁現金買票案 湖口鄉長參選人賄選固樁遭聲押

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹地檢署昨天查獲新竹轄區首件現金買票案，湖口鄉長參選人鄭士榤與2名友人涉嫌買票固樁，經查賄團隊蒐證後前往5處搜索，當場扣得93萬多元、電磁紀錄等物件，並傳喚涉嫌者12人到案，經訊問後認定鄭士榤及巫姓與劉姓共犯3人涉公職人員選舉罷免法罪嫌重大，有羈押的原因及必要，向新竹地院聲請羈押禁見。

本屆湖口鄉長林志華今年7月病逝，縣府派鄉公所主任秘書陳能鎬為代理鄉長。下屆湖口鄉長5搶1，分別為戴翊如、范綱胤、田耀祖、鄭士榤與國民黨提名吳淑君。鄭士榤為現任鄉民代表，原名為鄭宏釗的他在擔任鄉代會主席期間曾因幽靈人口案遭判刑。

新竹縣地檢署發布新聞稿指出，檢察官陳子維指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣警察局新湖分局、內政部移民署新竹縣專勤隊、檢察事務官，偵辦新竹縣某鄉鄉長鄭姓參選人現金買票案，經查賄團隊蒐集證據後，昨持新竹地院搜索票到5處搜索。

檢方指出，經搜索扣得現金93萬餘元、電磁紀錄等物件，另同步傳喚、通知涉嫌者12人到案，經本署動員5名檢察官協同訊問後，認為鄭姓鄉長參選人及巫、劉姓共犯3人涉公職人員選舉罷免法罪嫌重大，有羈押的原因及必要，向新竹地院聲請羈押禁見。

據了解，鄭士榤被查獲現金買票與先前竹東鎮羅吉祥被查獲模式雷同，都是拿一筆錢給他人綁樁固票，金額約數十萬元。替鄭士榤買票2名樁腳，其中1人為巫姓副主席，另1名劉姓男子沒有公職身分。鄭士榤被查獲現金綁樁遭聲押，預料衝擊鄉長選情。

新竹地檢署指出，新竹查賄團隊為確保此次地方公職人員選舉的公平，已布下天羅地網廣為蒐集賄選情資，對於心存僥倖破壞選舉秩序之人，將秉持「有聞必查 有據必辦」的堅定態度從嚴從速偵辦。呼籲民眾如見聞賄選情事，可洽檢舉專線0800-024099按4）。

新竹地檢署。本報資料照
新竹地檢署。本報資料照

新竹 鄉長

延伸閱讀

張善政今晚與青年烤肉談心 強調別在疑賄選事做文章

北檢檢察長率隊赴市調處座談 交流查賄策略技巧

參加活動代頒獎涉賄選？張善政駁斥抹黑 藍營告鄭運鵬也頒獎

竹縣+1220！流感、COVID-19疫苗社區接種 周六同步開打

相關新聞

竹縣首樁現金買票案 湖口鄉長參選人賄選固樁遭聲押

新竹地檢署昨天查獲新竹轄區首件現金買票案，湖口鄉長參選人鄭士榤與2名友人涉嫌買票固樁，經查賄團隊蒐證後前往5處搜索，當場...

法官未參與審理卻參與判決 台中地院判決出現重大瑕疵

台中地方法院審理江姓男妨害性自主案件，竟發生合議庭3名法官中有人「未參與審理，卻參與判決」烏龍，上訴至最高法院被揪出審理...

高嘉瑜不接受林秉樞私行拘禁無罪 律師：這點是關鍵

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨害電腦...

被爆買彩券不滿媒體到家騷擾 林秉樞：請給我隱私

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判今天下午出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨...

林秉樞施暴高嘉瑜判2年10個月 恐只需服刑14天原因曝光

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨害電腦...

林秉樞一審判2年10月僅8月不可易科罰金 理由曝光

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨害電腦使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。