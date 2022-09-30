法官未參與審理卻參與判決 台中地院判決出現重大瑕疵

台中地方法院審理江姓男妨害性自主案件，竟發生合議庭3名法官中有人「未參與審理，卻參與判決」烏龍，上訴至最高法院被揪出審理、判決的陪席法官不同人，撤銷發回台中高分院也認定是嚴重違背程序而有重大瑕疵，再撤銷發回台中地院；台中地院坦承疏失，將督促法官程序更加謹慎。

台中地院表示，有關該案經最高法院認定程序不合法，發回後將另由電腦分案由另一個合議庭審理，未來也會督促法官僅遵程序，依法審理。

經查，擁碩士學位的江男因慣性在酒吧外向女子搭訕尋求一夜情，自稱成功5次，2019年2月8日把1名酒醉女帶去公園廁所硬上，同年8月13日台中地院依強制性交罪判江4年2月，江上訴，台中高分院以原審認事用法無違誤駁回，江再上訴，最高法院發現一審參與審理、判決法官不同，撤銷發回。

台中高分院更一審指出，根據台中地院2020年7月16日早上9點30分審判筆錄記載，是由審判長法官陳鈴香、法官彭國能及法官陳怡珊參與審理，但同年8月13日判決正本上，所列參與法官則是審判長法官陳鈴香、法官陳航代及法官陳怡珊。

更一審認為，台中地院至今未更正審判筆錄，也查無判決書誤載的更正裁定，可認原審判決中法官陳航代「未參與審理，卻參與判決」，已違反刑事訴訟法第379條第13款，其判決為當然違背法令。

更一審審酌，由未經參與審理的法官參與判決，所踐行之訴訟程序違背法令情形，顯有礙當事人受法院公平審判的訴訟權利，侵害當事人之審級利益，認定屬於訴訟行為嚴重違背程序的重大瑕疵。

更一審考量，該上訴案件是由未參與審理的法官陳航代參與判決，所踐行之訴訟行為嚴重違背程序有重大瑕疵，且不利於被告，又無法因上訴而治癒，為了維護當事人的審級利益，判處原判決撤銷，發回台中地院。

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