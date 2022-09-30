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高嘉瑜不接受林秉樞私行拘禁無罪 律師：這點是關鍵

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等13罪，總刑度2年10月，其中只有傷害8月不可易科罰金，高嘉瑜表示，一審判決過輕，完全沒讓被告得到應有的懲罰，林秉樞私行拘禁罪行被判無罪，完全不能接受。

對此，律師林俊峰認為，高嘉瑜並未提出具體事證，指訴林是以何非法方式對其私行拘禁，另外期間有服務人員遞送冰袋，高嘉瑜當時未向服務人員求救，可能是判決無罪的關鍵。

曾任檢察官的林俊峰分析一審判決，對於傷害罪處8月徒刑部分，他認為法院實務上，對於普通傷害罪的刑度，「除非是被告犯行惡劣，且造成被害人的傷勢甚重，否則通常都會判在6月以下的有期徒刑」。

林俊峰指出，法院在本案可能認定林男有徒手毆打高嘉瑜身體，並在房內拖行、拉她撞擊浴缸，使高受有顏面多處鈍挫傷、四肢多處鈍挫傷、頭部多處鈍傷，造成受傷情節重大，而判處林男傷害罪有期徒刑8月，「算是比過往實務傷害的量刑偏重一些」。

另外對於高嘉瑜無法接受的私行拘禁不論罪部分，林俊峰指出，法院認定高嘉瑜只有空泛指出林秉樞不讓她離開房間，沒有提出具體事證，指訴林秉樞是以何非法方式對她私行拘禁，另外，期間也有飯店服務人員送冰袋，但高當時沒有向服務人員求救「此點可能是法院判處無罪的關鍵」。

林俊峰認為，法院判決依檢辯雙方舉證責任來判決，判決尚屬合理。如果高嘉瑜不服而請求檢察官上訴的話，可能還要提供進一步的事證，來說服二審法院當時林確有私行拘禁，不是當時不願意求救，而是根本無法求救。

新北地檢署起訴林秉樞涉嫌私行拘禁部分，新北地院一審不論罪，律師林俊峰分析，期間有服務人員遞送冰袋，高嘉瑜當時未向服務人員求救，可能是判決無罪的關鍵。圖／聯合報系資料照片
新北地檢署起訴林秉樞涉嫌私行拘禁部分，新北地院一審不論罪，律師林俊峰分析，期間有服務人員遞送冰袋，高嘉瑜當時未向服務人員求救，可能是判決無罪的關鍵。圖／聯合報系資料照片

高嘉瑜 林秉樞 傷害罪

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