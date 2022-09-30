被爆買彩券不滿媒體到家騷擾 林秉樞：請給我隱私

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判今天下午出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等13罪，定應執行刑2年10月，其中只有傷害8月不可易科罰金。可上訴。

有媒體報導，林秉樞在判決前頻頻買彩券，直擊林秉樞連跑兩家彩券行，對此，林秉樞的辯護律師陳頂新今到庭聽判，並替因確診正在隔離的林秉樞帶話，說林秉樞「目前被限制住居在台中」，但前陣子有新聞提到他去買彩券等，「他現在非常困擾，因為法官讓他具保停押，是禁止他與媒體有積極接觸，但相關報導上面媒體可能有到他家去，造成他的不便」。

陳頂新表示，林秉樞希望媒體「是否能給他清靜的空間」，對於買彩券也好等事情也好，「其實買彩券是在他確診前，他也不希望被法官誤會確診還買彩券」。