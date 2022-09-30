林秉樞施暴高嘉瑜判2年10個月 恐只需服刑14天原因曝光

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等13罪，定應執行刑2年10月，其中只有傷害8月不可易科罰金。可上訴。

今年1月檢方偵結，依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八大罪嫌起訴林秉樞。

合議庭指出，林秉樞與高嘉瑜本是男女朋友，應基於理性、尊重互動，卻對高犯下傷害等罪行，犯後又積極尋求高嘉瑜和解，以患有精神疾病、喪母等藉口為由，使高嘉瑜心生愧疚，另偽造存款餘額，也損害金融機構對帳戶資料管理正確性。

合議庭認為，林秉樞僅坦承傷害，辯詞反覆不一，還夾雜指責他人、暴露他人生活隱私，更未取得受害人和解、原諒，依偽造文書7罪處7月徒刑、妨害秘密處4月徒刑、強制處6月徒刑、妨害名譽處6月徒刑、妨害電腦使用處5月徒刑、傷害處8月徒刑、恐嚇處4徒刑，共13罪，定應執行刑2年10月，其中傷害罪不得易科罰金；私行拘禁部分不論罪。

然而林秉樞從去年12月2日收押至今年7月15日交保，已被羈押長達226天，傷害8月不得易科部分換算為240天，換句話說，林只要在繳交76萬罰金、服刑14天，即可重獲自由。

高嘉瑜的告訴代理人李永裕認為合議庭輕判，評論「罰不當罪，不祥莫大焉」，高嘉瑜更數度哽咽，無法接受私行拘禁被判無罪，表示絕對會上訴。

林秉樞的辯護律師陳頂新到庭聽判，他感謝法官審理案件的辛勞，指出因檢方具體求刑3年，而林秉樞已被羈押8個月，本就預估判決結果會落在這個範圍。

陳頂新說，重點是在各別犯罪的刑度，以及被判決有罪的部分，「目前法院判決13罪都成立，與我們當初想要得到的結果有落差，但沒有具體判決論理過程與內容，不好多做評論」，並說林秉樞對於宣判非常關心，但他目前確診，身體比較不舒服，判決後暫時未連繫上他，晚點會跟林秉樞告知判決結果。

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