快訊

直播／第二屆500盤星光晚宴登場 名流、藝人到場眾星雲集

林秉樞施暴高嘉瑜判2年10個月 恐只需「服刑14天」原因曝光

北檢檢察長率隊赴市調處座談 交流查賄策略技巧

中央社／ 台北30日電

地方選舉將屆，台北地檢署檢察長林邦樑今天率同6名主任檢察官，前往調查局台北市調查處舉辦查察賄選座談會，交流查賄策略與技巧，嚴阻滲透來源及假訊息妨害選舉。

座談會由林邦樑與台北市調查處處長孫承一共同主持，會中先由台北處報告台北市選情分析與查賄整備概況，並由主任檢察官高一書報告此次選舉查察各項重點工作，再進行雙向意見交流，凝聚選舉查察策略共識，提升查賄制暴團隊的執法能量。

林邦樑指出，查賄必須掌握賄選熱區與高風險對象，強化諮詢佈建，嚴查「現金買票」，並留意以「贈送物品」、「餐會」、「旅遊」或其他變相賄選手法，並強化反滲透法執法意識，加強偵蒐境外敵對勢力藉由特定團體或個人介入選舉的不法犯行。

林邦樑也要求檢調持續掃蕩地下通匯不法業者，阻絕境外資金介選，對於選情假訊息案件，秉持「即時處理，有效澄清，迅速排除，嚴厲查辦」原則，勿掉以輕心，避免影響選舉公平；優化情資來源，妥適運用「檢舉賄選獎金」制度，鼓勵民眾勇於檢舉賄選，以達成「公平選舉、杜絕不法」的目標。

台北地檢署表示，近期在檢、警、調、政風等各機關綿密佈建情資管道及反賄選宣導下，目前北檢接獲相關賄選情資並已立案調查的賄選案件，計有27件47人，選前仍將秉持「有聞必查」、「有據必辦」的態度，積極指揮司法警察機關強力查賄，杜絕不法。

賄選 情資

延伸閱讀

嘉義市吳姓里長參選人涉賄選 10萬元交保

駁活動發紅包 張善政競辦發言人：鄭運鵬也發，賄選？

鄭寶清質疑對手賄選批「顏色對檢調就裝瞎」 桃檢駁：已指揮蒐證

士檢選舉查察會議 總長：重視民眾檢舉情資、即時查賄

相關新聞

林秉樞施暴高嘉瑜判2年10個月 恐只需服刑14天原因曝光

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨害電腦...

「已被迫沒穿衣服」高嘉瑜：不接受林秉樞私行拘禁無罪

林秉樞暴力對待民進黨立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，僅輕判2年10月，其中只有傷害8月不可易科罰金。高嘉瑜下午出面說明時，數度...

被爆買彩券不滿媒體到家騷擾 林秉樞：請給我隱私

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判今天下午出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨...

林秉樞一審判2年10月僅8月不可易科罰金 理由曝光

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨害電腦使用...

張善政遭質疑賄選 藍營桃市議員地檢按鈴反擊

國民黨桃園市長參選人張善政出席民間團體舉辦的重陽敬老晚會，因代發紅包，現場又有獎品掛他名字，被質疑違反選罷法，檢調單位也...

林秉樞施暴拘禁高嘉瑜…一審判2年10月 繳78萬只須吃8個月牢飯

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨害電腦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。