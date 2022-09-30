張善政遭質疑賄選 藍營桃市議員地檢按鈴反擊

國民黨桃園市長參選人張善政出席民間團體舉辦的重陽敬老晚會，因代發紅包，現場又有獎品掛他名字，被質疑違反選罷法，檢調單位也介入調查；同黨桃園市議員詹江村、舒翠玲今天下午到桃園地檢署按鈴申告，指民進黨參選人鄭運鵬和桃園市長鄭文燦日前參加中秋晚會也代頒價值7千元的電視，還向民眾拜票，呼籲檢調一視同仁偵辦。

詹江村表示，法律應該一體適用，如果只檢視單方面參選人，相當不公平。如果參加中秋晚會摸彩頒獎算賄選，鄭文燦和鄭運鵬也涉及賄選，更何況鄭運鵬身穿選舉背心，還在台上向大家拜票，態樣更是明確。