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張善政遭質疑賄選 藍營桃市議員地檢按鈴反擊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

國民黨桃園市長參選人張善政出席民間團體舉辦的重陽敬老晚會，因代發紅包，現場又有獎品掛他名字，被質疑違反選罷法，檢調單位也介入調查；同黨桃園市議員詹江村、舒翠玲今天下午到桃園地檢署按鈴申告，指民進黨參選人鄭運鵬和桃園市長鄭文燦日前參加中秋晚會也代頒價值7千元的電視，還向民眾拜票，呼籲檢調一視同仁偵辦。

詹江村表示，法律應該一體適用，如果只檢視單方面參選人，相當不公平。如果參加中秋晚會摸彩頒獎算賄選，鄭文燦和鄭運鵬也涉及賄選，更何況鄭運鵬身穿選舉背心，還在台上向大家拜票，態樣更是明確。

舒翠玲表示，選舉不應該是因人設事，不是只有民進黨可以，其他人都不行。張善政的行為若涉及賄選，鄭運鵬跟鄭文燦頒的獎品更多，希望檢調一視同仁，檢視雙鄭行為。

國民黨桃園市議員詹江村與舒翠玲今天下午到桃園地檢署按鈴申告，指民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左）與桃園市長鄭文燦代頒獎品和摸彩也涉賄選。圖/詹江村提供
國民黨桃園市議員詹江村與舒翠玲今天下午到桃園地檢署按鈴申告，指民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左）與桃園市長鄭文燦代頒獎品和摸彩也涉賄選。圖/詹江村提供
國民黨桃園市議員詹江村（左）與舒翠玲今天下午到桃園地檢署按鈴申告，指民進黨桃園市長參選人鄭運鵬與桃園市長鄭文燦代頒獎品和摸彩也涉賄選。記者陳俊智/攝影
國民黨桃園市議員詹江村（左）與舒翠玲今天下午到桃園地檢署按鈴申告，指民進黨桃園市長參選人鄭運鵬與桃園市長鄭文燦代頒獎品和摸彩也涉賄選。記者陳俊智/攝影

桃園市長 鄭運鵬 鄭文燦 2022大選 張善政 賄選

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