林秉樞施暴拘禁高嘉瑜…一審判2年10月 繳78萬只須吃8個月牢飯

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案，今天下午4點宣判，林被處有期徒刑。圖／擷自udn TV、翻攝網路

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等13罪，定應執行刑2年10個月，其中只有傷害罪8個月不可易科罰金，其他2年2個月林只要繳交78萬就可免除牢獄之災。

去年11月30日，林秉樞被媒體爆料在新北市板橋馥都飯店內毆打、拘禁立委高嘉瑜，警方漏夜將他拘提到案，檢方複訊後以傷害、私行拘禁等7罪嫌聲押禁見獲准；高嘉瑜並針對事後在其母靈堂上毆打她，又在看守所律見時情緒失控怒罵、稱她收了勞力士手表與四百萬等事由，委由律師李永裕提告偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八大罪行。

檢方調查，發現林秉樞在前年10月至去年9月間，指示秘書變造銀行存款；去年9月17日趁與高嘉瑜視訊時，截圖9張對方私密照，又在11月10日高上節目時，指示友人留言爆料高嘉瑜介入別人家庭，並在11月11日至13日期間私行拘禁、暴力毆打高嘉瑜。同年月24日，林在母親靈堂上，逼高下跪、撥掉她的帽子，29日林秉樞傳訊高嘉瑜，威脅要與對方共赴黃泉。

新北檢偵結，高嘉瑜委由律師提告偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八大罪嫌均起訴；國民黨團提告林秉樞涉洗錢等部分，僅有偽造文書一條罪嫌起訴，其餘部分檢方認為罪證不足，不起訴處分。

案件移審新北院後，林秉樞被合議庭續押三次。今年7月15日，在高嘉瑜出庭作證兩周後，林秉樞才獲合議庭裁定80萬元交保。他在同月26日出庭辯論終結時，明顯比羈押時精神好很多，還向審判長表示「我會好好吃藥」，稱走到哪都被認出，人生已毀，盼審判長給他一個機會。

據了解，公訴檢察官在辯論終結時，認為林秉樞犯行明確，另依照精神鑑定報告，案發當時他也沒有精神喪失或耗弱。公訴指出，林秉樞所為對被害人身心面、名譽面、隱私面都造成巨大的傷害，批林的行為惡劣，還否認大部分犯行，建議法院從重量刑。

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