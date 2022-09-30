竹市綠營廣發高虹安論文報導 民眾黨批黑函奔警局報案

民進黨新竹市黨部今天派報發送鏡週刊針對高虹安的論文報導做為選舉文宣，民眾黨市議員李國璋今天下午2點赴新竹市警察局報警。他認為，高早針對報導說明，包括校方、資策會都有澄清，民進黨做法敗壞選風，「賊星必敗」，讓選民更厭惡民進黨。

李國璋今天下午帶著「民主進步黨新竹市黨部印製、鏡週刊授權」文宣品到新竹市警察局報警並要求查扣相關黑函。他表示，民眾黨法律顧問也將立即著手研議對策，不排除依法提告。

「負面選舉選成如此，台灣民主的價值觀都已經被扭曲」，李國璋說，民主進步黨身為執政黨卻主導這樣的選舉歪風，令人不齒。並比喻就像小孩做壞事，再到外面說自己是哪個學校，是學校負責、老師負責，還是教育局負責？這是打模糊戰的作法。

李國璋痛批，執政黨發出不實文宣很不可取，「綠營賊心不死，但綠營賊星必敗」，相信民眾會看的非常清楚，厭惡民進黨的心也越來越強烈，並呼籲讓選舉回歸正面論述與競爭的正軌。

新竹市警方指出，後續將請示檢察官如何處理。