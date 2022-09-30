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台南市公布第10批無碼酒駕累犯名單6人 累計已達49人
台南市今天公布第10批酒（毒）駕累犯名單6人，違規地點分別在北區1名、永康區1名、歸仁區2名、東區1名、仁德區1名，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊，累計至今公布49人。
交通局表示，酒駕新法已於111年3月31日上路，依新法規定，10年內如有酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者（累犯記錄自108年7月1日起算），得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。
交通事件裁決中心提醒，駕駛人如有飲酒，可搭計程車、請親友接送或指定駕駛，切勿心存僥倖駕車上路，以免害人又害己。酒駕除涉及刑法公共危險罪外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道安講習等處罰，累犯者將公告其姓名、照片及違法事實。
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