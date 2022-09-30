台南市公布第10批無碼酒駕累犯名單6人 累計已達49人

台南市今天公布第10批酒（毒）駕累犯名單6人，違規地點分別在北區1名、永康區1名、歸仁區2名、東區1名、仁德區1名，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊，累計至今公布49人。

交通局表示，酒駕新法已於111年3月31日上路，依新法規定，10年內如有酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者（累犯記錄自108年7月1日起算），得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。