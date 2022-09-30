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男童不睡覺遭持熱膠條打到遍體鱗傷 生母及男友各處4月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院審酌方母及男友對男童不肯睡覺，本應探究其起因，與其理性溝通，但2人卻以毆打方童方式處理，認成年人故意對兒童共同犯傷害罪各處4月。圖／本報資料照
台南地院審酌方母及男友對男童不肯睡覺，本應探究其起因，與其理性溝通，但2人卻以毆打方童方式處理，認成年人故意對兒童共同犯傷害罪各處4月。圖／本報資料照
台南7歲方姓男童去年8月間清晨，在方母同居男友高雄住處不睡覺，遭方母及男友徒手或持熱溶膠毆打頭部及身體，致男童左臉、右肩、背部及四肢挫傷瘀青，送醫急診驗傷，由市府獨立訴由台南地檢署偵查起訴，方母及男友坦承動手，法官認兩人故意對兒童共同犯傷害罪，各處4月。

據調查，方母與男友，前年6月起帶同方童共同居住在台南、高雄。去年8月11日上午5時在高雄居住處，僅因方童不睡覺，方母及男友分別徒手或持熱溶膠條毆打他的頭臉部、身體。

致方童左臉挫傷、右肩挫傷瘀青、背部、雙側臀部挫傷瘀青，上臂、前臂、手、大腿及小腿挫傷瘀青等傷害，經送往郭綜合醫院診治，懷疑男童遭虐，通報市府相關單位處理。案經市府獨立訴由台南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　

台南地院認方母及男友為成年人，方童於案發時為未滿12歲兒童，均犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法中成年人故意對兒童犯傷害罪。

法官審酌，方母及男友2人為智識成熟成年人，與方童有同居關係，對方童不肯睡覺，本應探究其起因，與其理性溝通，善盡保護、教養幼童責任，然2人卻以毆打方童方式處理，另審酌2人坦承犯行的犯後態度、方童傷勢等一切狀況，認方母及男友成年人故意對兒童共同犯傷害罪各處4月，可上訴。

台南 傷害罪

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