飆罵五字判賠一萬 績優里長感嘆：她中風我還義務送餐一年

彰化市某績優里長因陳情案和里民起爭執，里民罵他選不上里長，他氣得脫口罵里民「X你娘XX」，彰化地方法院將里長裁處罰金四千元，民事判賠一萬元。記者林宛諭／攝影 彰化市某績優里長因處理唐姓里民占用水利地及國有地案件，和里民起爭執，里民罵他選不上里長，他氣得脫口罵里民「X你娘XX」，遭里民提告妨害名譽，並求償10萬元，彰化地方法院依公然侮辱罪，將里長裁處罰金四千元，民事判賠一萬元。

判決書指出，周姓里長接到里民陳情抗議說唐女占用水利地及國有地多年，搭蓋鐵皮建物出租他人經營卡拉0K營利，卻發生水患與接電問題，里長去年11月找唐女溝通，兩人發生口角，唐女罵說里長欠她錢，又說里長選不上，而激怒里長，里長氣得罵她「X你娘XX」。

不過里長反駁說，唐女不認錯，一直轉移焦點，還誣陷他的妻子欠唐女錢，事實上是唐女欠他妻子錢（賭資），他因唐女侵占他人土地卻拒不認錯，還誣陷他妻子，基於維護名譽，激憤下才會說「X，妳是在說什麼！」，而不是「X你娘XX」。

但唐女認為，里長侵害她名譽，讓她身心痛苦，事後也未曾道歉，甚至表現出仇恨態度，因此還求償精神慰撫金10萬元。

里長則說，唐女顛倒情事、挾怨報復、加油添醋，他擔任里長10多年，善盡里長職責，創先例開始承接地檢署所指派的社會勞動業務，深化社區服務，提供弱勢送餐等服務，還曾獲績優表揚，甚至唐女中風時，他還曾為唐女送餐一年多，因職責前往處理民眾陳情案，唐女不思己過，反而出言刺激與挑釁，唐女亦有過失。

不過法官認為，里長理應服務里民，尊重他人人格尊嚴，卻公然以粗鄙、輕蔑言語辱罵原告，使原告受辱，為此精神上感到痛苦而受有損害，已貶損原告人格的社會評價及名譽，而原告唐女生活依靠政府每月補助7千多元，因此依公然侮辱罪將里長裁處罰金四千元，民事判賠一萬元。