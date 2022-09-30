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竹南發放教育商品券 鎮長參選人質疑圖利特定廠商提告

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮長參選人康世儒（左）質疑鎮公所發放2000元教育商品券涉及圖利特定廠商，上午按鈴控告鎮長方進興等人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮長參選人康世儒（左）質疑鎮公所發放2000元教育商品券涉及圖利特定廠商，上午按鈴控告鎮長方進興等人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮公所發放全鎮幼兒園到國中學生每人2000元教育商品券，但遭鎮長參選人康世儒質疑商品券只能向特定商家購買，對鎮內店家造成擊衝與不公，上午按鈴控告鎮長方進興涉嫌貪汙；方反批康選舉只會抹黑，教育商品券依法公開招標，並無獨厚特定廠商，下周將提誣告、意圖使人不當選等反控對方。

康世儒由律師陪同到苗栗地檢署控告方進興及承辦劉姓課長涉嫌觸犯貪汙治罪條例等案，質疑鎮公所將離岸風力發電回饋金2700多萬元用於發放教育商品券，他接獲民眾與文具批發業者陳情，商品券只能向特定商家購買，全部只有9家，其中僅3家在竹南，鎮內販售相關商品的商家因排擠效應，造成極大衝擊跟損害，非常不公平。

康世儒指控說，回饋金應屬全民共享資源，如焚化爐回饋金發放行之有年，竹南家戶都能享受福利，這筆2700萬元回饋金按竹南人口數普發，每人可分300元，簡單明瞭，但鎮公所卻以容易產生爭議的限制性招標辦理，令人不得其解，鎮公所真的想用於學生教育補助，應兼顧全鎮相關商家權益才對，卻涉嫌用不當的限制性招標手段圖利特定廠商。

方進興回應指出，回饋金是鎮公所透過立委陳超明立委向離岸風力發電廠商額外爭取的，廠商規定回饋金要用在「學童教育」補助，也「不同意」發現金，回饋金依學童人數，分配竹南鎮2775萬元、後龍鎮925萬元，竹南採發放教育商品券方式，後龍則是買鮮奶給學童喝。

他強調，鎮公所依採購法辦理教育商品券公開招標，符合招標規範的廠商都可投標，得標業者邀集的聯盟廠商由業者自行決定，鎮公所開標當下才知悉，並由評委評選出，並無獨厚特定廠商。

方進興反批康選舉只會用抹黑造謠攻擊對手，下周將針對康的不實指控邀相關人員說明清楚，並對康提出誣告等反控。

苗栗縣竹南鎮長參選人康世儒質疑鎮公所發放2000元教育商品券涉及圖利特定廠商，上午按鈴控告鎮長方進興等人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮長參選人康世儒質疑鎮公所發放2000元教育商品券涉及圖利特定廠商，上午按鈴控告鎮長方進興等人。記者胡蓬生／攝影
竹南鎮公所發放鎮內幼兒園及國中小學生教育商品券。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所發放鎮內幼兒園及國中小學生教育商品券。圖／竹南鎮公所提供

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