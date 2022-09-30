涉嫌替自己和市議員買票 嘉市某里長參選人10萬交保

嘉義市某里長參選人涉嫌替自己及尋求連任的某市議員買票，檢方昨天傳喚里長參選人、樁腳、里民等人說明，有選民坦承拿到2千元現金；檢方偵訊後昨天深夜向法院聲請羈押，今天嘉義地院准予吳姓里長參選人10萬元交保、林姓樁腳2萬元交保。

嘉義地方法院表示，嘉義市西區某吳姓里長參選人涉嫌賄選案，昨日夜間經嘉義地檢署檢察官聲請羈押，地院於今日上午進行訊問程序。聲請羈押的被告2人均坦承賄選的犯罪嫌疑，並與相關證人所述相符。而被告2人也於訊問程序中清楚交代彼此共犯關係，雖然其等仍有互相勾串的羈押原因，但都已無羈押的必要性。所以吳姓里長參選人准予以10萬元交保，另一林姓被告准予以2萬元交保。

檢調日前接獲檢舉，嘉義市西區有名里長參選人7月間涉嫌委託樁腳林姓男子，以1千元向選民行賄，8月間涉嫌加碼現金1千元替尋求連任的某市議員買票。檢調於是進行蒐證調查，被指涉的市議員否認涉案。

嘉義地檢署昨天指揮調查官、警方搜索，傳喚樁腳及選民到案說明，有選民坦承收到現金，西區某里長參選人涉嫌現金賄選。調查官昨天下午前往里長參選人住處及樁腳林男住處搜索，除帶回2人訊問外，也查扣疑似賄選的現金及名冊。有選民坦承收到2千元現金，被告知除了要支持某里長參選人外，也要支持某市議員順利連任。