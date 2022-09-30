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嘉義市吳姓里長參選人涉賄選 10萬元交保

中央社／ 嘉義市30日電

嘉義市吳姓里長參選人涉替自己及尋求連任的市議員買票，檢方以吳姓男子及林姓樁腳有勾串之虞向法院聲請羈押，法院考量2人坦承賄選，裁定分別以新台幣10萬元和2萬元交保。聯合報系資料照／記者李宗祐攝影
嘉義市吳姓里長參選人涉替自己及尋求連任的市議員買票，檢方以吳姓男子及林姓樁腳有勾串之虞向法院聲請羈押，法院考量2人坦承賄選，裁定分別以新台幣10萬元和2萬元交保。聯合報系資料照／記者李宗祐攝影
嘉義市吳姓里長參選人涉替自己及尋求連任的市議員買票，檢方以吳姓男子及林姓樁腳有勾串之虞向法院聲請羈押，法院考量2人坦承賄選，裁定分別以新台幣10萬元和2萬元交保。

台灣嘉義地方法院表示，昨晚經檢察官聲押，法院今天上午進行訊問程序，2人坦承賄選，並與相關證人所述相符。

法官考量2人在訊問程序清楚交代彼此共犯關係，雖仍有互相勾串的羈押原因，但已無羈押必要性，裁定交保。

法務部調查局嘉義市調查站、嘉義市警方連日蒐證後，台灣嘉義地方檢察署昨天指揮專案小組搜索，傳喚樁腳及選民到案說明，部分選民坦承收到現金，並指向涉嫌現金賄選的吳姓里長參選人。

專案小組搜索吳姓里長參選人和林姓樁腳住處，帶回2人訊問，查扣疑賄選的現金及名冊。經偵訊，有選民坦承收到現金2000元，並被口頭告知，要支持吳姓里長參選人，也要支持某市議員順利連任。

檢方向法院聲押吳姓里長參選人及林姓樁腳，李姓婦人諭令3萬元交保，其餘15名選民無保請回。

嘉義 樁腳 賄選 2022大選 嘉義市選舉

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