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退學男大生詐領北市府就學補助14萬 分期償還獲緩起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子遭大學退學，仍偽造蓋有註冊章的學生證騙取低收入戶就學生活補助共14萬1418元，台北市社會局發現異狀深入調查，犯行因此曝光，士林地檢署近日偵結，依偽造文書等罪嫌予1年緩起訴處分。

檢警調查，22歲林姓男子在107學年度因連續三分之二學分不及格，遭大學退學，為繼續向台北市政府社會局申請低收入戶就學生活補助，偽造108學年度上下學期、109學年度上學期蓋有校方註冊章的學生證，向社會局申請補助，2019年7月至12月間每月請領7115元，2020年1月至2021年4月每月請領7385元。

社會局審核後，總共核發14萬1418元補助費給林男，直到承辦人發現異狀，發文至大學查詢，才發現林男早就被退學，通報檢方介入調查。

林男到案後坦承犯行，檢方檢視林男偽造的學生證、補助證明單等事證，認為林男涉犯行使偽造私文書、詐欺取財等罪，考量林男無前科、坦承犯行，承諾分期償還補助款，偵結予1年緩起訴處分。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

低收入戶 北市 偽造文書

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