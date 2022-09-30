退學男大生詐領北市府就學補助14萬 分期償還獲緩起訴

林姓男子遭大學退學，仍偽造蓋有註冊章的學生證騙取低收入戶就學生活補助共14萬1418元，台北市社會局發現異狀深入調查，犯行因此曝光，士林地檢署近日偵結，依偽造文書等罪嫌予1年緩起訴處分。

檢警調查，22歲林姓男子在107學年度因連續三分之二學分不及格，遭大學退學，為繼續向台北市政府社會局申請低收入戶就學生活補助，偽造108學年度上下學期、109學年度上學期蓋有校方註冊章的學生證，向社會局申請補助，2019年7月至12月間每月請領7115元，2020年1月至2021年4月每月請領7385元。

社會局審核後，總共核發14萬1418元補助費給林男，直到承辦人發現異狀，發文至大學查詢，才發現林男早就被退學，通報檢方介入調查。