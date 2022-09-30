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男子欠費20萬元不繳 台北分署查封重機拍賣

中央社／ 台北30日電

法務部行政執行署台北分署今天表示，一名王姓男子積欠罰單、健保費共20萬餘元但拒不清償，執行人員已查封王男名下重型機車，將於10月4日拍賣，歡迎民眾競標。

台北分署新聞稿指出，王姓男子自民國104年起，因未繳停車費而遭裁罰376次但均未繳納罰鍰，加計滯納的健保費，共有新台幣20餘萬元未繳，遭移送台北分署執行。

台北分署表示，王男曾請求分期，但僅零星繳納；執行人員調查後發現，王男不肯按規定還款，卻花錢添購新車價格約11萬元的山葉重型機車，執行人員因此查封重機，將於10月4日進行拍賣。

台北分署呼籲，義務人對於滯納的公法上金錢債務應積極面對處理，儘速完成繳納，對有能力繳納卻惡意拖欠的義務人，台北分署將採取強力執行措施，以貫徹國家公權力。

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