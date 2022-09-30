三重警誤認是通緝犯遭暴力逮捕 男遞狀提告：現在頭還痛

新北市三重警分局二名江姓、翁姓警員本月廿日便衣查緝通緝犯，錯將路過54歲黃男誤認為對象，黃以為警員是黑道奮力反抗，慘遭兩警員強勢壓制，造成身上多處擦挫傷，向江、翁等四名警員提告傷害、妨害自由與妨害名譽，黃男認為警方偵辦動作緩慢，今又前往新北地檢署按鈴提告。

新北地檢署回應，26日已收到警方移送黃男提告的案件，並已分案調查，會與今收到的訴狀併案處理。

黃男今天到新北檢遞狀，再告誤抓他的江姓、翁姓等4名警員。黃男說，他這幾天都在家中養傷，都靠兒子、律師協助蒐證，這些事情對他來講「就像永無止盡的日子」，他的律師告訴他直接到地檢按鈴比較快，他今天才會到地檢來。

黃男說，這十幾天來，「打人的兇手一句道歉的話都沒有，讓我非常的惶恐，我現在都不敢出門，只好用最快的速度來送我的訴求」，他秀出身上的傷口，表示他全身上下一百多個大小傷，「現在頭還會痛」，他一定要討公道，也替社會討公道，面對有人質疑黃男向警方開出160萬至200萬的求償天價，黃男說，求償不是現在的重點，只想釐清問題，「因為那兩個警員一直說是我的問題」，盼檢方能夠盡速查明。

新北市警局回應，案發後警方已立即針對警員主動函送新北檢偵辦，也勇於面對同仁疏失，不讓民眾權益受到不公平對待，懲處翁、江兩警員各記過一次，所長負連帶責任申誡2次；另三重分局一直有持續關懷黃姓民眾，積極協調後續事宜。