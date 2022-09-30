帶女同仁看電影吻乳摸胸？移民署專勤隊長終無罪獲清白

示意圖／ingimage 移民署陳姓專勤隊長被控和同機關的女公務員到網咖看電影，伸手進衣服內摸胸，再親吻胸部，檢方依違反性騷擾防治法起訴，一、二審均獲判無罪，檢方上訴，被最高法院駁回，陳無罪確定。

檢方起訴指出，陳和女公務員在同一機關任職，透過同事介紹而相互認識，兩人2015年6月13日中午一起到台北市西門町用餐，他事後約女方到網咖包廂觀看電影，趁女方專注觀看電影時，伸手撫摸、親吻胸部性騷擾得逞。

陳否認犯罪，稱他與女方正在交往，案發當天2人情緒很HIGH，在包廂中先接吻，有問過對方意願，對方還說「我是人工的，比較硬」，且包廂是半開放空間，女方也沒有呼救。

女公務員控訴，她當時才剛考上公務員，陳和她的直屬上司又很熟，因為怕得罪陳影響考績，所以不敢反抗。

法院認為，女方感覺不適，卻還與陳討論隆乳的話題，且待在包廂內1個多小時都沒有要逃離的意思，不合常理；且女方事後先將陳的LINE封鎖，還在同學群組稱「他（指陳）精明的人，先透過那個約僱的認識我還叫我不要告訴任何人我們認識」、「那個約僱的故意不告訴我這個豬哥離過婚又有小孩。騙我他沒結過婚」。

法院指出，女方可能自覺感情受騙，才對陳提告性騷擾，檢察官的舉證無法認定陳犯罪，一、二審判陳無罪，最高法院也駁回檢方上訴，判陳無罪確定。