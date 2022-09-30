正妹倒垃圾遇襲胸狼 男子摸胸辯「不小心」1下要罰5萬
高雄田姓男子見容貌姣好的女子剛倒完垃圾，竟上前環抱女子，強襲女子胸部「1下」；這1下令田姓男子吃不玩兜著走，經高雄地方法院依違反性騷擾防治法判拘役50天，若易科罰金，得罰5萬元。全案可上訴。
判決指出，田姓男子在2月5日下午騎車經過高雄市苓雅區，發現女子倒完垃圾要進家門，突然上前環抱女子，摸女子胸部1下得逞；女子大聲尖叫，轉身踹他，田立即騎車逃逸，女子嚇得花容失色，立即報警。高雄市警苓雅分局調閱相關監錄畫面，通知田到案，依違反性騷擾防治法罪嫌移送法辦。
田姓男子在審訊時，稱「我是不小心的，沒有摸到胸部」、又稱「我頭暈暈的，是不小心抱到對方」。
法官表示，以偷襲式、短暫性、有性暗示的不當觸摸，含有調戲意味，女子與田素不相識，沒刻意誣陷之理，認為田姓男子不尊重他人身體自主權，為逞一己私慾，造成女子內心恐懼及在心理上難以回復的傷害，判決田拘役50天，可易科罰金。
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