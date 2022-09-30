空屋放著不管漏水殃及鄰居 聯手對屋主提告獲賠40多萬

蕭姓女子在高雄某處的空屋因漏水殃及左右鄰居的房屋挨告，法院判她須賠償40萬1750元，還須將屋頂修繕至不漏水狀態。記者陳弘逸／攝影 蕭姓女子位在高雄某處的空屋，因房屋頂樓原有石棉瓦遮雨板毀損，遇大雨漏水，還波及到左右兩戶的房屋，遭鄰居聯手提告並求償修繕費及精神慰撫金共60多萬；因蕭女未到庭也未提書狀，法院判她敗訴，應賠償40萬1750元，還須將屋頂修繕至不漏水狀態。

判決指出，蕭女位在高雄某處的空屋，因房屋頂樓原有石棉瓦遮雨板毀損，每逢大雨就會漏水，進而滲漏到左右兩邊鄰居的房屋，導致謝男房屋2樓2間臥室滲漏，韓男1樓房間滲漏。

因生活及睡眠品質受影響，謝、韓兩人認居住權益受侵害，且長期飽受精神折磨，共同對蕭女提告，分別請求賠償謝4萬6250元、韓35萬5500元修繕費，及各10萬精神慰撫金，並要求將蕭空屋的陽台及頂樓遮雨棚，修繕到不漏水狀態。

審理期間，因蕭女言詞辯論庭，未出庭，也未提出書狀做聲明或陳述；因此法院視同自認。

經勘驗，確認有漏水、侵害居住權等情，勘認謝、韓主張為真，且提出的修繕費有裡有據，應予准許；但法官認為，房屋只在降雨時發生滲漏水情形，對居住安寧的影響時間有限，難認情節重大，予以駁回。

地院審理後，判蕭女敗訴，應賠償謝4萬6250元、韓35萬5500元修繕費，並依雙方請求，該空屋2樓陽台及頂樓遮雨棚，修繕到不漏水的狀態，全案仍可上訴。