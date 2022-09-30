屏東執行署拍賣雄檢囑託屏東市區近800坪土地

法務部行政執行署屏東分署10月4日辦理「123拍賣會」，本次受矚目物件是座落於屏東市797坪土地。張姓義務人為禮儀公司負責人，販售生前契約涉嫌吸金違反銀行法被判刑確定，判決諭知應沒收犯罪所得5106萬餘元，屏東執行分署將協助高雄地檢署完成追徵價額的程序，展開拍賣義務人名下土地。

本件是雄檢第一件囑託屏東分署變價案件，分署長楊碧瑛特地拜訪高雄地檢署檢察長洪信旭，雙方洽談囑託執行機制與合作模式。

屏東分署指出，該筆土地位於市立殯儀館附近，現由第三人劃設停車格並放置金爐、貨櫃及帆布棚架等物品占有使用中，本次二拍底價1024萬元，平均每坪僅1.28萬元，此筆土地位置絕佳，屏東大學屏商校區、國仁醫院、麟洛果菜市場皆近在咫尺，後市可期。

聯拍另有里港占地28坪的三層樓透天厝進入三拍，底價僅有206萬餘元，為一拍價格76折，執行人員表示該物件產權完整，現為空屋且得標人可聲請點交，不論是投資或自住都非常適合，目前來電詢問的民眾甚多。

10月4日當天不動產拍賣標的還有先前倍受矚目東山河社區2600坪地下室泳池與健身房，可考慮作為大型賣場使用，底價下殺到1億659萬餘元，以及高達1316建坪的農科廠辦與機器設備，適合飼料廠進駐，底價已下探至8153萬餘元，皆不到一拍價格的52折，本次拍賣已是四拍。

動產拍賣物件則有去年底甫出廠的山葉125CC機車，以及中古BMW房車、光陽普通重型機車、油壓式高空作業車各一部，在10月4日上午9點半開放觀覽，10點半喊價，價高者得標。