快訊

再放寬限制！南韓明起取消入境PCR篩檢要求

屏東執行署拍賣雄檢囑託屏東市區近800坪土地

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

法務部行政執行署屏東分署10月4日辦理「123拍賣會」，本次受矚目物件是座落於屏東市797坪土地。張姓義務人為禮儀公司負責人，販售生前契約涉嫌吸金違反銀行法被判刑確定，判決諭知應沒收犯罪所得5106萬餘元，屏東執行分署將協助高雄地檢署完成追徵價額的程序，展開拍賣義務人名下土地。

本件是雄檢第一件囑託屏東分署變價案件，分署長楊碧瑛特地拜訪高雄地檢署檢察長洪信旭，雙方洽談囑託執行機制與合作模式。

屏東分署指出，該筆土地位於市立殯儀館附近，現由第三人劃設停車格並放置金爐、貨櫃及帆布棚架等物品占有使用中，本次二拍底價1024萬元，平均每坪僅1.28萬元，此筆土地位置絕佳，屏東大學屏商校區、國仁醫院、麟洛果菜市場皆近在咫尺，後市可期。

聯拍另有里港占地28坪的三層樓透天厝進入三拍，底價僅有206萬餘元，為一拍價格76折，執行人員表示該物件產權完整，現為空屋且得標人可聲請點交，不論是投資或自住都非常適合，目前來電詢問的民眾甚多。

10月4日當天不動產拍賣標的還有先前倍受矚目東山河社區2600坪地下室泳池與健身房，可考慮作為大型賣場使用，底價下殺到1億659萬餘元，以及高達1316建坪的農科廠辦與機器設備，適合飼料廠進駐，底價已下探至8153萬餘元，皆不到一拍價格的52折，本次拍賣已是四拍。

動產拍賣物件則有去年底甫出廠的山葉125CC機車，以及中古BMW房車、光陽普通重型機車、油壓式高空作業車各一部，在10月4日上午9點半開放觀覽，10點半喊價，價高者得標。

屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在10月3日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同。10月4日當天下午2點半至3點另可在拍賣室現場投標單，下午3點開標。各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息。

雄檢囑託拍賣屏東市797坪土地。圖／屏東分署提供
雄檢囑託拍賣屏東市797坪土地。圖／屏東分署提供
雄檢囑託拍賣屏東市797坪土地，是雄檢第一件囑託屏東分署變價案件，分署長楊碧瑛（左）特地拜訪高雄地檢署檢察長洪信旭（右），雙方洽談囑託執行機制與合作模式。圖／屏東分署提供
雄檢囑託拍賣屏東市797坪土地，是雄檢第一件囑託屏東分署變價案件，分署長楊碧瑛（左）特地拜訪高雄地檢署檢察長洪信旭（右），雙方洽談囑託執行機制與合作模式。圖／屏東分署提供

屏東 透天厝 飼料

延伸閱讀

建大深圳開發案 進度超前

買法拍地附墳墓 新地主噴漆限期遷葬遭送辦

公共藝術作品遭疑抄襲 執行署高雄分署聘專家釐清

農再社區展現軟實力 屏東社區產業博覽會雙十連假登場

相關新聞

施暴高嘉瑜...林秉樞案纏訟九月 一審今下午4時宣判

林秉樞暴力對待高嘉瑜案一審將在今天下午4時宣判，回顧整起案件，自去年11月底開始延燒至今，過程中更時不時爆出案外案，新北...

中獎發票開心放IG分享 好友竟掃碼冒領獎金「還了再多賠3千」

嘉義縣葉姓女子將中獎1千元統一發票放在社群軟體IG上與朋友分享，沒想到被好友王女把中獎發票照片掃瞄進入自己的統一發票對獎...

涉嫌替自己和議員買票 嘉市某里長參選人遭聲押

嘉義市有名里長參選人涉嫌替自己及某市議員買票，檢方昨天傳喚相關人等說明，有選民坦承拿到2千元現金；昨天深夜里長參選人及樁...

屏東執行署拍賣雄檢囑託屏東市區近800坪土地

法務部行政執行署屏東分署10月4日辦理「123拍賣會」，本次受矚目物件是座落於屏東市797坪土地。張姓義務人為禮儀公司負...

更二審81案仍有罪 李朝卿刑期逾400年

南投縣前縣長李朝卿涉發包災後重建工程收回扣案，更二審昨宣判，最高院發回的94案中，仍有81案被合議庭認定貪汙，李收取88...

工安意外傷亡 國2甲爆偷工減料

國道2號延伸台15線的國2甲工程2月發生死傷工安意外，桃園地檢署調查發現，工程未按設計圖施作，疑偷工減料，認定承包商工地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。