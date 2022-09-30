施暴高嘉瑜...林秉樞案纏訟九月 一審今下午4時宣判

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案，一審將在今天下午4時宣判。本報資料照片 林秉樞暴力對待高嘉瑜案一審將在今天下午4時宣判，回顧整起案件，自去年11月底開始延燒至今，過程中更時不時爆出案外案，新北地方法院如何判決，外界十分關注。

去年11月11日，林秉樞在新北市板橋馥都飯店內毆打、拘禁立委高嘉瑜，新北檢複訊後以傷害、私行拘禁等7罪嫌聲押禁見獲准；高嘉瑜並針對事後在其母靈堂上毆打她，又在看守所律見時情緒失控怒罵、稱她收了勞力士手表與四百萬等事由，委由律師李永裕提告偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八大罪行。

新北檢偵結，高嘉瑜委由律師提告偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八大罪嫌均起訴；國民黨團提告林秉樞涉洗錢等部分，僅有偽造文書一條罪嫌起訴，其餘部分檢方認為罪證不足，不起訴處分。

案件移審新北院後，林秉樞被合議庭續押三次。今年7月15日，在高嘉瑜出庭作證兩周後，林秉樞才獲合議庭裁定80萬元交保。他在同月26日出庭辯論終結時，明顯比羈押時精神好很多，還向審判長表示「我會好好吃藥」，稱走到哪都被認出，人生已毀，盼審判長給他一個機會。

幾名法界人士都私下表示，林秉樞犯的不是重罪，最重的私行拘禁依法最重也是五年以下徒刑，但林秉樞涉及多起罪行，依數罪併罰，應執行刑屬於合議庭判定的權限，也讓林的刑期引發討論，有司法官認為，林秉樞犯後均不認罪，又常在庭審出怪招，如聲請法官迴避等，導致案件延宕審理、林被羈押長達7月餘，「應該會被判很久，至少4年」；有法界人士則認為，林秉樞雖不認罪，但犯案情節輕微，「一般人最多判1年」。

除了暴力對待高嘉瑜外，林秉樞還在偵查、庭審期間陸續爆出多起案外案，先是林的黃姓委任律師因協助在押的他代發道歉聲明，被交付律師懲戒委員會懲戒申誡一支，又爆出禾馨集團營運長林思宏幫林秉樞安排親友施打「特權疫苗」，被起訴偽造文書罪，還有傳出檢調調查林秉樞金流，卻意外發現有綠營大佬2年內利用第三方金流匯出2900萬元，用途啟人疑竇。