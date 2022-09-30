涉嫌替自己和議員買票 嘉市某里長參選人遭聲押
嘉義市有名里長參選人涉嫌替自己及某市議員買票，檢方昨天傳喚相關人等說明，有選民坦承拿到2千元現金；昨天深夜里長參選人及樁腳林男經檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。
檢調日前接獲檢舉，嘉義市西區有名里長參選人今年7月間涉嫌委託樁腳林姓男子，以1千元向選民行賄，8月間涉嫌加碼現金1千元替尋求連任的某市議員買票。檢調於是進行蒐證調查，但被指涉的市議員否認涉案。
嘉義地檢署昨天指揮調查官、警方搜索，傳喚樁腳及選民到案說明，有選民坦承收到現金。
調查官前往里長參選人住處及樁腳林男住處搜索，除帶回2人訊問外，也查扣疑似賄選的現金及名冊。
警、調訊問後，有選民坦承收到2千元現金，被告知除了要支持某里長參選人外，也要支持某市議員連任。
調查官及警方陸續移送涉及收賄的柯姓等10餘名選民到嘉義地檢署，檢方複訊後皆飭回；涉案里長參選人及樁腳林男、李姓婦人晚間移送嘉義地檢署複訊後，檢方認為里長參選人及樁腳林男犯罪嫌疑重大，有串證之虞，深夜向嘉義地方法院聲請羈押禁見；李婦諭令以3萬元交保。
檢調表示，這名里長參選人於嘉義市行政區域與里鄰調整編前曾擔任里長，2000年2月編組後參選里長沒有當選，2014年再度參選沒有挑戰成功，還違反選罷法被起訴，2015年經判決無罪。
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