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買法拍地附墳墓 新地主噴漆限期遷葬遭送辦

中央社／ 花蓮縣29日電

花蓮吉安蔡姓男子8月買下法拍農牧用地，但土地上有42座墳墓，疑因遷葬不順利，竟在墳墓上噴漆告知家屬限期遷移，警方接獲民眾報案，將蔡男帶回依涉嫌毀損罪偵辦。

這筆1600多坪農牧用地，原地主因積欠遺產稅、健保費等新台幣200多萬元遭法拍，土地毗鄰永興村公墓，雖為私人土地，約有42座墓基位於土地上，物件特殊。

吉安警分局稻香派出所長蘇金章今天接受媒體採訪指出，上午8時許接獲民眾報案，永吉5街墓園有民眾糾紛，員警前往發現1名蔡姓男子以油漆噴灑他人墓碑，當場逮捕帶回詢問。

警方調查，46歲蔡男今年8月參與法拍投摽案，買下這筆土地，因遷葬過程不順利，便以噴漆方式告知墓主家屬限期遷移，蘇金章指出，全案依涉嫌刑法毀損罪調查偵辦。

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