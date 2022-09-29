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新北衛生局女員工性侵疑雲開庭 治療所前執行長不認罪

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市衛生局林姓女員工前年7月3日墜樓身亡，生前在臉書貼文指控被某物理治療所廖姓前執行長性侵與欺騙感情，廖男坦承發生過性關係，但強調雙方是你情我願。案經新北地檢署再議逆轉起訴，新北地方法院今首開庭，廖男全不承認，林女家屬表示無法接受。

本案原由新北地檢署去年2月偵查終結處分不起訴；案經再議發回，廖男仍只承認發生過性關係，且有拉著林女手涉犯強制，但否認性侵，檢方逆轉依強制性交致被害人羞愧自殺、強制罪嫌起訴，請求法院從重量刑；恐嚇部分罪證不足不起訴。

新北院今天首開庭，因案件涉及妨害性自主，採不公開審理。廖姓前執行長面對檢方指控全盤否認，表示「以上都不是事實」，認為兩人相處就像情侶，並說他當時拉林女的手只有一兩秒，「只是想要給她禮物」。

據悉，廖姓前執行長請來三名律師，庭中一度因三名律師意見不一而暫時休庭，庭後廖姓前執行長在三名律師護送下走出法庭大樓，面對記者拍攝提問，律師大喊「不要拍」並用手阻擋，廖姓前執行長則不發一語、快步離去。

林女家屬說，廖姓前執行長自案發後從未對他們說過一句道歉，今天開庭更是否認犯行，「身為家屬當然無法接受」，另外也會針對新北市衛生局，以及當時傳訊欲採訪林女的媒體提告求償。

檢警調查，林女原任職某物理治療所，被廖男酒後性侵，他在事後還下跪道歉，稱對她有意思，兩人交往後林女發現廖男無心成婚，選擇離職轉任新北市衛生局，廖卻持續糾纏，還跑到林女住所堵人，拉著她的手不讓她離開。

林女選擇告知廖妻，被對方提告妨害家庭，林女因此倍受打擊，決定將廖男性侵一事公諸於世，同年6月間在社群軟體上貼文闡述事件經過，未料廖男惱羞成怒對林女提告妨害名譽。新北市衛生局接獲匿名檢舉，約詢林女，她在結束約談後前往新北市府頂樓，在臉書公開留言「他宿醉強暴了我」，揭露自己被性侵過程與多年來承受的煎熬，致最終決心尋死。

檢方認為廖男涉犯強制性交罪致使被害人羞憤自殺，另拉住林女逼問電話打給誰則涉犯強制罪嫌，依法起訴。

新北市衛生局女員工性侵疑雲今首度開庭，廖姓物理治療所前執行長在三名律師護送下走出法庭大樓。記者柯毓庭／攝影
新北市衛生局女員工性侵疑雲今首度開庭，廖姓物理治療所前執行長在三名律師護送下走出法庭大樓。記者柯毓庭／攝影

衛生局 性侵

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