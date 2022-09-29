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涉詐助理費 新竹市議員顏政德更一審判4年4月

中央社／ 台北29日電

新竹議員顏政德被控詐領公費助理補助費17萬5000元，一審依貪污治罪條例判處顏男4年4月徒刑。高院二審駁回上訴，最高法院撤銷發回。更一審今天仍駁回上訴。全案可上訴。

顏政德自民國103年12月25日起，擔任新竹市議會第9屆議員，107年底連任市議員至今。

顏政德涉嫌在第9屆議員期間，與擔任公費助理的姪子共謀，自104年9月起，安排當時顏政德姪子的王姓女友掛名擔任公費助理，藉此向新竹市議會詐取公費助理薪資、春節慰勞金等補助費用共17萬5000元。

新竹地方法院依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處顏政德有期徒刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金新台幣48萬元。台灣高等法院二審駁回上訴。顏政德不服，提起上訴。最高法院判決撤銷原判決，發回高院更審。

高院更一審認為，原審認事用法均無違誤，量刑亦屬允當，應予維持。顏政德等被告上訴無理由，判決駁回上訴。全案可上訴。

新竹 議員 貪污

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